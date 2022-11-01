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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أحدث هواتف شاومي الاقتصادية

أحدث من شاومي هاتف
أحدث من شاومي هاتف للشباب والطبقة المتوسطة

أصبح من الصعب اقتناء هاتف ذكي بإمكانات جيدة وسعر رخيص في الوقت الحالي، ومع ارتفاع الأسعار يواجه راغبو الشراء ضغطا كبيرا عليهم، ولكن توفر عدد من شركات الهواتف الذكية في الأسواق هواتف مخصصة للشباب والفئة المتوسطة. 

 

ويعد هاتف شاومي Poco M5 واحدا من هذه الهواتف التي أطلقتها شركة شاومي مؤخرا بسعر مناسب للمستخدمين في فئة 5 آلاف جنيه، كما يقدم الهاتف عددا من الإمكانات الجيدة مع كاميرا وبطارية مميزة.   

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مواصفات هاتف شاومي Poco M5

 

وجاء هاتف شاومي Poco M5 بشاشة من نوع LCD، قياس 6.58 بوصة ، وجودة + Full HD ، مع معدل 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية Gorilla Glass، وألوان الأسود والأخضر والأصفر.

 

ويقدم هاتف شاومي Poco M5، ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للماكرو دقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 و مستشعر للعمق دقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f / 2.4، وكاميرا أمامية دقة 5 ميجابيكسل.

 

ويعمل هاتف شاومي Poco M5 بمعالج من نوع Helio G99 بتكنولوجيا  6 نانومتر من شركة  TSMC، وذاكرة وصول عشوائي من نوع  LPDDR4X سعة 4 جيجابايت و 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 سعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 18 واط، ونظام التشغيل Android 12.  

 

سعر هاتف شاومي Poco M5 في السوق المصري

 

ويبدأ سعر هاتف شاومي Poco M5 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 500 جنيه مصري، حسب النسخة، كما يختلف السعر من متجر لآخر. 

 

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