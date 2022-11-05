عبدالمحسن سلامة: مؤتمر المناخ أهم حدث عالمي في مصر يعقد منذ 26 عاما

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: إن ترأس مصر الدورة الحالية لمؤتمر المناخ العالمى يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم هذا الحدث العالمى خاصة أن مصر هى ممثل ولسان الدول العربية وإفريقيا وهى الدولة القادرة على تنظيم هذا الحدث الدولى الكبير .

وأضاف " سلامة " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن تنظيم مؤتمر المناخ العالمى لا يعتمد على اختيار القارات ولكنه تمثيل عالمى ترأسه الدولة المصرية فى قمة دولية كبرى ممثلة الشرق الأوسط والمنطقة العربية ويعد أهم مؤتمر يعقد فى مصر منذ 26 عاما.



وأشار إلى أن آخر مؤتمر هام أطلقته الدولة المصرية كان عام 1994 خاص بمؤتمر الصحة والسكان ولكن مؤتمر المناخ يعد الأهم من نوعه لأنه يختص بإنقاذ العالم من الموت والكوارث ومواجهة التغيرات المناخية بمشاركة 197 دولة و تغطية 3 آلاف صحفى وإعلامى ويعد شديد الأهمية يترقبه دول العالم فى ظل تفاقم الكوارث البيئية.

