قافلة طبية للكشف المجاني على أهالي قرى إطسا بالفيوم

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 150 مريضا من المرضى غير القادرين بقرية السلام والشيخ عبد الله والجعافره وقصر الباسل بمركز اطسا فى محافظة الفيوم ، وذلك فى فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصارى، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

واكدت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنه تم الكشف بمستشفى الفيوم الجامعي وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

ومن جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الى انه يتم شهريًا تنظيم قوافل علاجية للمرضى غير القادرين، حيث قامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية على عدد (12,505) مريض عيون، و(2725) مريض قلب بمحافظة الفيوم.

واضاف شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة الفيوم سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.