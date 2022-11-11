مدحت صالح عن علاقاته النسائية: حبي للمرأة طبيعي جدا .. فيديو

علق الفنان مدحت صالح ، على الشائعات وعلاقاته النسائية ، مشيرا الى أنه لا يحب أن يسمع هذه الشائعات ولا ينتبه إليها لأنها ممكن أن تؤخر الفنان ، مضيفا :" اطلب من يأتى لى بهذه الشائعات أنه يبعدها عنى ولا يأتي بها إلي مرة اخرى لاننى لا اهتم بها على الاطلاق ، خاصة فى عصر السوشيال ميديا ولا أحبها ".

وأضاف" صالح " خلال ، لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC" أمس الخميس ، أنه لا يفتكر أي اشاعات قيلت عليه لأنه لا يتابع أي شيء من تلك الاشاعات ، وأقول لهواة نشر الشائعات " انتم الخاسرون " وربنا يعينهم على نفسهم المريضة .

وتابع :" من الطبيعي أن الرجل يجب المرأة وانا أحب المرأة جدا لأنه طبيعي ومن يرى أن هذا غير طبيعي فإنه هو غير طبيعي " ومن الطبيعي ان يكون الرجل شقي أيضا ".

