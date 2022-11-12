البحرين تنتخب.. بدء التصويت لاختيار 40 عضوا من 507 مرشحين

بدأ الناخبون البحرينيون التصويت صباح اليوم (السبت)، لانتخاب 40 عضواً لمجلس النواب من بين 507 مترشحين، بينهم 73امرأة، بالإضافة لاختيار 30 عضوًا بالمجالس البلدية.

وتُجرى الانتخابات البحرينية عبر 15 مركزاً عاماً و40 مركزاً فرعياً، إذ تستقبل حوالي 345 ألف ناخب ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وأكد رئيس هيئة التشريع، المدير التنفيذي للانتخابات، المستشار نواف حمزة، أن الأجهزة المعنية بالانتخابات وفرت كافة الإمكانات والضمانات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، تحت الإشراف القضائي الكامل، وذلك يعد أقوى ضمانة لنزاهة الانتخابات في ظل إجراءات شفافة ومحايدة.

انتخابات البحرين

وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في 8 نوفمبر الجاري، في 37 دولة حول العالم.