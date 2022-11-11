غدا.. انطلاق الانتخابات النيابية والمجالس البلدية في مملكة البحرين

تنطلق غدا السبت، انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في مملكة البحرين؛ حيث من المقرر أن تبدأ مقار الاقتراع في استقبال الناخبين من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.



وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية في البحرين أنه طبقًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية.



ودعت إلى وجوب التزام كافة المترشحين بوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية وعبر كافة الوسائل، وذلك بدءًا من الساعة 8 من صباح اليوم.



وأكدت الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين غدا السبت وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً

يشار إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أصدر أمرا ملكيا بتحديد ميعاد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب.



وتقرر فتح باب الترشح يوم 5 وحتي يوم 9 أكتوبر الماضي على أن تجري الانتخابات يوم السبت الموافق 12 نوفمبر والإعادة يوم 19 نوفمبر.



وتم إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج الثلاثاء الماضي الموافق 8 نوفمبر والإعادة 15 نوفمبر.



ومن المقرر أن تُضاف نتائج الاقتراع في الخارج إلى نتائج الاقتراع في المملكة المقرر إجراؤها غدا.

ويتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون.



وتكون مدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.