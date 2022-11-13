أخبار السيارات| 5 موديلات دفع رباعي جديدة في السعودية.. هاتشباك زيرو بـ 240 ألف جنيه في السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يضم السوق السعودي العديد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تتميز بمنظومة الدفع الرباعي، وتأتي بمجموعة فارهة من التجهيزات القوية ووسائل الراحة والرفاهية، بالإضافة لقدرتها على التعامل مع الطرق الصحراوية والوعرة.

يشكل عامل السعر، أهمية كبيرة عند اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة؛ خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي يشهدها قطاع السيارات في الفترة الماضية.

أعلنت العلامة التجارية البافارية BMW تزامناً مع إقامة قمة المناخ أن إنتاج سياراتها الكهربائية الصديقة للبيئة iX1 قد بدأ بالفعل داخل مصنعها في ريجنسبورج بألمانيا، كما سيتم أيضًا إنتاج البطارية عالية الجهد التي سيتم استخدامها في السيارة في نفس المصنع.

شهدت الأوفر برايس تراجعا ملحوظا في أسعار بعض الإصدارات المقدمة داخل سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة الماضية، ومنها النسخة الشهيرة من فئة السيدان ام جي 5، حيث سجل سعر الاوفر برايس مع ختام شهر اكتوبر وبداية نوفمبر قيمة سعرية وصلت إلى 40 الف جنيه.

يضم السوق المصري مجموعة مميزة من سيارات الهاتشباك التي تحظى بشعبية وشهرة كبيرة، نظراً لمواصفاتها القوية، كما تتميز بتصميمها الشبابي، وتأتي بعضها بأبعاد هيكلية صغيرة ومواصفات اقتصادية وموفرة للبنزين.

يواصل موقع «لوحتي دوت كوم» التابع لوزارة الداخلية، من عرض العديد من اللوحات المميزة، والتي تنال إعجاب الكثير من محبي السيارات، حيث تقدم تلك اللوحات عن طريق المزايدة، مع أسعار تصل إلى 425 ألف جنيه.

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت HCL موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات السيدان المطروحة في السوق المصري بواسطة العملاق الكوري الجنوبي، وتتوفر بـ4 فئات، وتبدأ أسعارها من 370 ألف جنيه.

ما زالت السيارة بي واي دي F3 تتصدر قائمة السيارات الصينية الارخص سعرًا بالسوق المصري، على الرغم من الزيادات السعرية التي يشهدها قطاع السيارات خلال الفترة الماضية.

تعتبر السيارة كيا سيفيا أحد أشهر سيارات السيدان المستعملة في أوائل الألفية الجديدة التي تم طرحها بواسطة العلامة التجارية الكورية في مصر، وتتميز باعتماديتها، وتوفر قطع غيارها بسهولة.