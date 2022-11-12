سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات تبدأ بـ 60 ألف جنيه | تفاصيل

تشهد السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" منذ الربع الأول من عام 2022، ويضم السوق المصري العديد من السيارات الاعتمادية التي تقدم قيمة جيدة مقابل السعر.

كيا سيفيا موديل 2000

تتوفر سيارة كيا سيفيا موديل 2000 في السوق المصري بمحرك 1300 سي سي اقتصادي وموفر للبنزين أو محرك أكبر بسعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " ، و سرعة تصل الى 180 كيلومتر في الساعة، ومجموعة من التجهيزات الهامة مثل زجاج كهربائي أمامي، ومكيف ومرايا، وانذار ضد السرقة وغيرها من التجهيزات.

تبلغ أسعار السيارة كيا سيفيا موديل 2000 في السوق المصري نحو 65 ألف جنيه تقريباً.

دايو لانوس موديل 1998

دايو لانوس موديل 1998

حصلت السيارة دايو لانوس موديل 1998 بمحرك سعة 1000 سي سي أو 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 20,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة دايو لانوس موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

هيونداي اكسيل موديل 1996

هيونداي اكسيل موديل 1996

تستمد السيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مكون من 5 سرعات مانيوال يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 1300 سي سي، إلى جانب اعتماد السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات لبعض الفئات، وقطعت أكثر من 200,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 بـ 63 ألف جنيه.

دايو ماتيز موديل 2000

تتوفر السيارة دايو ماتيز موديل 2000 بمحرك سعة 800 سي سي، ينتج قوه قدرها 52 حصان ، وعزم اقصي للدوران 69 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقطعت مسافة تصل إلى 199999 الف كيلومتر، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية "فابريقة دواخل"

تتوافر سيارة دايو ماتيز موديل 2000 للبيع بسعر 60 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سوزوكي ماروتي موديل 2012

سوزوكي ماروتي موديل 2012

جاءت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2012 بمحرك 800 سي سي، ينتج قوة 36 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعه خزان الوقود 30 لتر، وعداد 63 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة سوزوكي ماروتي 2012 في سوق المستعمل بـ70 ألف جنيه.