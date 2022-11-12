عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي اكسنت HCL موديل 2022 في مصر| صور

صدى البلد

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت HCL موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات السيدان المطروحة في السوق المصري بواسطة العملاق الكوري الجنوبي، وتتوفر بـ4 فئات، وتبدأ أسعارها من 370 ألف جنيه.

سوق المستعمل فى مصر .. كيا سيفيا بـ 65 ألف جنيه| تفاصيل

سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في الكويت بالجنيه المصري| صور

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

مواصفات هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

جاءت سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 يضخ قوة تصل الى 99 حصانا، بفضل محركها رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 132 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، بنظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

تصل السرعة القصوى للسيارة سعر هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 11.3 ثانية.

 تتوفر السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقياسات هيكلية خارجية بلغت 4440 مم للطول الكلي، و 1729 مم للعرض الكلي، وبلغ ارتفاع السيارة نحو 1460 مم، ويصل ارتفاعها عن سطح الأرض الى 150 مم.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

 وتضم السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 عدة تجهيزات ومنها، مرايات كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية، وفرامل ABS و EBD، ومستشعرات ركن، وقفل مركزي، بالإضافة إلى مكيف للهواء، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

أسعار سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

الفئة الأولى SMART بسعر370,000  جنيه.

الفئة الثانية SMART SAFETY بسعر390,000 جنيه.

الفئة الثالثة SMART FUN بسعر 390,000 جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS بسعر 410,000 جنيه.

هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 اكسنت هيونداي السيدان السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل فى مصر .. كيا سيفيا بـ 65 ألف جنيه| تفاصيل

الميكانيكي بيقولك.. أهم أسباب ثقل مقود السيارة

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات تبدأ بـ 60 ألف جنيه | تفاصيل

سعر هيونداي باليسايد موديل 2022 في الإمارات| صور

بسعر 45 مليون جنيه.. أبرز مواصفات مكلارين سينا موديل 2022| صور

شركات السيارات الكبرى تنسحب من تويتر بسبب إيلون ماسك

تزامناً مع قمة المناخ.. تويوتا تعزز أسطولها من السيارات الصديقة للبيئة

سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في الكويت بالجنيه المصري| صور

ترشيحاتنا

تعويض بـ100 ألف جنيه.. التضامن: أسر ضحايا أتوبيس المنصورة مُحاطة بكل أوجه الرعاية

زيلينسكي: روسيا دمرت البنية التحتية في خيرسون قبل انسحابها

في ذكرى وفاته | ابنة يونس شلبي تكشف عن وصية والدها الأخيرة

أحمد موسى: الإخوان لن يتوقفوا عن دعوات التخريب ضد مصر..فيديو

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

الخارجية الأمريكية: مصر لديها الإمكانية لتكون مصدرا مهما للغاز في أفريقيا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

كولومبيا.. شاهد أجمل ضابطة شرطة في العالم تكافح الجريمة وتتصدّر عناوين الصحف

هنا سقط الميني باص ومات 20 ضحية.. التفاصيل الكاملة لحادث الدقهلية وأسبابه

تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

فيديو

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

بشرى سارة.. تراجع أسعار البيض في الأسواق |تغطية خاصة

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي آخر ديسمبر .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ