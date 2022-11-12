سعر هيونداي اكسنت HCL موديل 2022 في مصر| صور

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت HCL موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات السيدان المطروحة في السوق المصري بواسطة العملاق الكوري الجنوبي، وتتوفر بـ4 فئات، وتبدأ أسعارها من 370 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

مواصفات هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

جاءت سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 يضخ قوة تصل الى 99 حصانا، بفضل محركها رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 132 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، بنظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

تصل السرعة القصوى للسيارة سعر هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 11.3 ثانية.

تتوفر السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقياسات هيكلية خارجية بلغت 4440 مم للطول الكلي، و 1729 مم للعرض الكلي، وبلغ ارتفاع السيارة نحو 1460 مم، ويصل ارتفاعها عن سطح الأرض الى 150 مم.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 عدة تجهيزات ومنها، مرايات كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية، وفرامل ABS و EBD، ومستشعرات ركن، وقفل مركزي، بالإضافة إلى مكيف للهواء، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

أسعار سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

الفئة الأولى SMART بسعر370,000 جنيه.

الفئة الثانية SMART SAFETY بسعر390,000 جنيه.

الفئة الثالثة SMART FUN بسعر 390,000 جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS بسعر 410,000 جنيه.