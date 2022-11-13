محمد سامى بصحبة رمضان من كواليس تصوير مسلسل العمدة.. شاهد

نشر المخرج محمد سامى ، صورة له مع الفنان محمد رمضان من كواليس تصوير مسلسل العمدة، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وعلق محمد سامى قائلا “ مع جعفر العمدة ”.

ويقوم محمد سامي حاليا بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد “العمدة”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، وأحمد داش،وهيدى كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهرى، ومجدى، وطارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيديا، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كل منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.