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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان وسط أهالي الجمالية من كواليس مسلسل العمدة.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان ، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد العمدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان من سيارته الفارهة وسط حشد أهالي الجمالية مرحبين به.

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محمد رمضان يشارك جمهوره بـ صورة له من كواليس تصوير مسلسل العمدة.. شاهد

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محمد سامى بصحبة رمضان من كواليس تصوير مسلسل العمدة.. شاهد

ونفى الفنان محمد رمضان كل ما يتردد بشأن تشابه مسلسله الجديد "العمدة" والذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل مع مسلسل "عائلة الحاج متولى" الذى قدمه نور الشريف.

وقال محمد رمضان فى لقاء مع برنامج "انسايدر بالعربى" : ان كل ما يتردد بشأن التشابه بين مسلسل العمدة وعائلة الحاج متولى أمر عار تماما من الصحة وكل ما يجمع بين العمليين أننى أظهر فى شخصية الرجل المتزوج من أربعة وهي نفس الحالة التي ظهر عليها الفنان الراحل نور الشريف ولكن الدراما والأحداث مختلفة تماما وتركيبة الشخصية مختلفة عن الحاج متولى.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى طارق الدسوقى.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان محمد رمضان محمد رمضان من تصوير مسلسله

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