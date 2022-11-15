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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير المرشدي تعود للدراما بعد غياب 4 سنوات بـ ضرب نار

سهير المرشدي
سهير المرشدي

تعاقدت الفنانة سهير المرشيدي علي بطولة مسلسل ضرب نار المقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني بعد غياب امتد لما يقرب من 4 سنوات . 

ويشارك كل الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي ، حيث كان اخر مشاركتها في مجال الدراما من خلال مسلسل طايع والذي عرض عام 2018 وشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك . 

مسلسل ضرب نار من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وبدرية طلبه وايمان السيد ومن تاليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفي فكري . 

ونعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان الراحل هشام سليم، في تعليق على بصورة نشرتها للفنان الراحل هشام سليم.

جاء ذلك عبر نشر صورة له على صفحة ياسمين عبد العزيز الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”

وعلقت ياسمين عبد العزيز:" البقاء لله ربنا يرحمه".

سهير المرشدي ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى

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