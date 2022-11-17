أخبار السيارات| زيادات تصل لـ300 ألف جنيه على أسعار أودي Q2 وQ3.. تحت 115 ألف ريال.. 5 أنواع موديل 2023 في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت أسعار سيارات أودي Q2 و Q3 موديل 2022 زيادة رسمية جديدة في السوق المصري بعد مرور شهر فقط عن الزيادة السابقة، وتنتمي السيارتين لفئة الكروس أوفر الرياضية وتتوفران بعدة فئات.

يضم سوق السيارات السعودي مختلف إصدارات السيارات موديل 2023، وتناسب هذه الطرازات المواطنين السعوديين والمغتربين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بكل سهولة، وذلك بفضل الإمكانيات والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها .

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي مختلف إصدارات شركة مرسيدس، حيث تناسب هذه الطرازات اغلب المواطنين المصريين وتساعدهم علي إتمام مهامهم واحتياجاتهم بكل سهولة، ومن هذه الأنواع سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، ونالت مرسيدس B150 علي أعجاب المصريين لما تمتلكه من مميزات .

يضم السوق المصري العديد من السيارات المستعملة التي تتوفر بمواصفات اعتمادية تناسب قضاء الأعمال والاحتياجات اليومية، وشهدت هذه الفئة من السيارات زيادة كبيرة على شرائها خاصة مع الزيادات المتلاحقة لأسعار السيارات الجديدة.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات شركة فولفو موديل 2022، ولكن يشهد سوق السيارات خلال هذه الفترة ارتفاع في أسعار السيارات وذلك يعود الي عدة أسباب منها، ارتفاع سعر الدولار وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ومن ضمن الطرازات التي زاد سعرها سيارة فولفو XC90 موديل 2022 والتي وصلت الزيادة علي أسعارها الي 700 ألف جنيه .

توجت ريماك نيفرا بلقب أسرع سيارة إنتاج كهربائية في العالم، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديداً في السرعة القصوى، لتضيف انجازاً جديداً لإنجازها السابق بقطع مسافة ربع ميل خلال 8.58 ثانية فقط بفضل قوتها المذهلة.

ترغب جنرال موتورز في توسيع قاعدة أتناجها من السيارات الكهربائية بسرعة في السنوات المقبلة، لكن من الواضح أنها لا تتوقع جني أي أموال من بيعها حتى عام 2025، ولم يتم تأكيد ذلك بعد، ولكن وفقًا لتقرير نُشر حديثًا، قالت ماري بارا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز في 17 نوفمبر ان المركبات الكهربائية للشركة ستصبح مربحة بعد منتصف العقد.