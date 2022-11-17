عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| زيادات تصل لـ300 ألف جنيه على أسعار أودي Q2 وQ3.. تحت 115 ألف ريال.. 5 أنواع موديل 2023 في السعودية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بورصة السيارات.. زيادات تصل لـ300 ألف جنيه على أسعار أودي Q2 وQ3

شهدت أسعار سيارات أودي Q2 و Q3 موديل 2022 زيادة رسمية جديدة في السوق المصري بعد مرور شهر فقط عن الزيادة السابقة، وتنتمي السيارتين لفئة الكروس أوفر الرياضية وتتوفران بعدة فئات.

 

تحت 115 ألف ريال.. 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

يضم سوق السيارات السعودي مختلف إصدارات السيارات موديل 2023، وتناسب هذه الطرازات المواطنين السعوديين والمغتربين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بكل سهولة، وذلك بفضل الإمكانيات والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها .

 

سوق المستعمل| مرسيدس هاتشباك أوتوماتيك بـ 175 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي مختلف إصدارات شركة مرسيدس، حيث تناسب هذه الطرازات اغلب المواطنين المصريين وتساعدهم علي إتمام مهامهم واحتياجاتهم بكل سهولة، ومن هذه الأنواع سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، ونالت مرسيدس B150 علي أعجاب المصريين لما تمتلكه من مميزات .

 

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات بقيمة 140 ألف جنيه| صور

يضم السوق المصري العديد من السيارات المستعملة التي تتوفر بمواصفات اعتمادية تناسب قضاء الأعمال والاحتياجات اليومية، وشهدت هذه الفئة من السيارات زيادة كبيرة على شرائها خاصة مع الزيادات المتلاحقة لأسعار السيارات الجديدة.

 

بورصة السيارات| 700 ألف جنيه زيادة في أسعار فولفو XC90 موديل 2022

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات شركة فولفو موديل 2022، ولكن يشهد سوق السيارات خلال هذه الفترة ارتفاع في أسعار السيارات وذلك يعود الي عدة أسباب منها، ارتفاع سعر الدولار وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ومن ضمن الطرازات التي زاد سعرها سيارة  فولفو XC90 موديل 2022 والتي وصلت الزيادة علي أسعارها الي 700 ألف جنيه .

 

ريماك نيفيرا تتوج بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم| فيديو وصور

توجت ريماك نيفرا بلقب أسرع سيارة إنتاج كهربائية في العالم، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديداً في السرعة القصوى، لتضيف انجازاً جديداً لإنجازها السابق بقطع مسافة ربع ميل خلال 8.58 ثانية فقط بفضل قوتها المذهلة. 

 

جنرال موتورز تكشف عن جدول أعمالها في مجال السيارات الكهربائية

ترغب جنرال موتورز في توسيع قاعدة أتناجها من السيارات الكهربائية بسرعة في السنوات المقبلة، لكن من الواضح أنها لا تتوقع جني أي أموال من بيعها حتى عام 2025، ولم يتم تأكيد ذلك بعد، ولكن وفقًا لتقرير نُشر حديثًا، قالت ماري بارا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز في 17 نوفمبر ان المركبات الكهربائية للشركة ستصبح مربحة بعد منتصف العقد.

 

 

جنرال موتورز ريماك نيفيرا فولفو سوق المستعمل مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| شركة لومينار: وعود إيلون ماسك بالقيادة الذاتية مثيرة للسخرية.. أسعار السيارات المستعملة تتجاوز ثمنها الأصلي

أخبار السيارات| سعر مرسيدس مايباخ موديل 2022 في مصر .. للمبتدئين 5 إصدارات تحت 50 ألف جنيه

أخبار السيارات| جينيسيس تكشف النقاب عن G80 الكهربائية.. اعرف أهم مشاركات معرض لوس أنجلوس

أخبار السيارات| 7 خطوات مهمة لقائدي السيارات لتجنب مشكلات الأمطار.. أسعار مرسيدس G CLASS موديل 2022 في مصر

أخبار السيارات|5 سيارات فاخرة في السعودية.. زيادة 370 ألف جنيه على أسعار بايك X7 موديل 2022

أخبار السيارات| أبرزها مرسيدس وتويوتا.. مزاد جديد اليوم ..أسعار بروتون ساجا موديل 2022 في مصر..اركب تويوتا كورولا بـ 35 ألف جنيه

أخبار السيارات| 5 موديلات دفع رباعي جديدة في السعودية.. هاتشباك زيرو بـ 240 ألف جنيه في السوق المصري

أخبار السيارات.. سوق المستعمل.. فورد أمريكي بـ 70 ألف جنيه.. أسعار تويوتا فورتشنر الجديدة موديل 2023.. 5 سيارات شبابية تحت 90 ألف جنيه

ترشيحاتنا

نصيحة لقائدي المركبات.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق في القاهرة والجيزة

الإلحاح في الطلب.. زيلينسكي يطلب أسلحة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

بروفة قوية.. منتخب مصر الأوليمبي يلتقي المغرب وديا استعدادا لزامبيا

اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه بنين وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-11-2022 بالأسواق

أجواء غائمة وأمطار.. درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ