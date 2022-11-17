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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ريماك نيفيرا تتوج بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم| فيديو وصور

صدى البلد

توجت ريماك نيفرا بلقب أسرع سيارة إنتاج كهربائية في العالم، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديداً في السرعة القصوى، لتضيف انجازاً جديداً لإنجازها السابق بقطع مسافة ربع ميل خلال 8.58 ثانية فقط بفضل قوتها المذهلة. 

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ريماك نيفيرا

وصلت السيارة الكرواتية الخارقة التي كان يقودها رئيس الاختبار والتطوير في شركة ريماك ميرو زرنيفيتش إلى سرعة قصوى تبلغ 258 ميلاً في الساعة ما يعادل 412.8 كيلومتر في الساعة في اختبار مسارات السيارات Papenburg بألمانيا.

ريماك نيفيرا

تم ضبط ريماك نيفيرا في وضع السرعة القصوى، والذي يعمل على تحسين التوازن بين السحب والقوة السفلية، وقد حققت الرقم القياسي في مضمار اختبار السيارات Papenburg في ألمانيا، باستخدام مسارين طولهما 4 كيلومترات.

ريماك نيفيرا

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها سيارة ريماك نيفيرا إلى سرعتها القصوى البالغة 258 ميلاً في الساعة، وهو الهدف الذي حدده فريق ريماك عندما تم الكشف عن السيارة في البداية باسم C_Two الاختبارية في معرض جنيف للسيارات 2018.

 

تعتبر سيارة نيفيرا التي تُعتبر بالفعل أسرع سيارة إنتاج في العالم تسارعًا لمسافة تزيد عن ربع ميل (8.582 ثانية)، وتاتي مدعومة بأربعة محركات كهربائية تنتج 1887 حصانًا مذهلاً، وتقول ريماك إنها تتسارع من 0 حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 1.95 ثانية ومن 0 حتى سرعة 100 ميل في الساعة خلال 4.3 ثانية.

ريماك نيفيرا

تأتي سيارة ريماك نيفيرا التي يتم تسليمها للعميل بسرعة قصوى محدودة بـ 219 ميلاً في الساعة ولكن يمكن تعديلها نظرياً لتصل إلى 258 ميلاً في الساعة خلال ظروف خاضعة للرقابة بأحداث خاصة مدعومة تنظمها ريماك.

ريماك نيفيرا

في حين أن ريماك نيفيرا هي أسرع سيارة إنتاج كهربائية في العالم، إلا أنها لا تزال على بعد مسافة من السيارة التي تتصدر قائمة الاحتراق الداخلي.

ريماك نيفيرا

تعتبر سيارة كونجسيج اجيرا RS التي تبلغ قوتها 1341 حصاناً أسرع سيارة إنتاج في العالم، حيث بلغت سرعتها القصوى 277.87 ميلاً في الساعة في عام 2017، وتجاوزت الرقم 267.856 ميلاً في الساعة الخاص بسيارة بوجاتي فيرون سوبر سبورت التي حققته عام 2010.

ريماك نيفرا ريماك نيفرا Papenburg المانيا كونجسيج اجيرا RS

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