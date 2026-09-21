أحمد العوضي: مسلسلاتي من فكرتي.. ورهاني الأهم يارا السكري

تحدث الفنان أحمد العوضي عن تجربته في صناعة الأعمال الدرامية، ودوره في تقديم وجوه فنية جديدة خلال أعماله، مشيرًا إلى أن مسلسلاته تعتمد على أفكار يشارك في صناعتها، وأنه يحرص على دعم المواهب الشابة.

وقال أحمد العوضي خلال بودكاست «قصتي»: «المسلسلات بتاعتي بتكون من فكرتي وبشارك في صناعة نجمات في أعمالي، منهن كارولين عزمي وسارة بركة، والرهان الأهم بالنسبة لي يارا السكري، وبعد نجاحها في فهد البطل محمد إمام خدها في فيلم صقر وكناريا».

وكان العوضي قد تحدث خلال البودكاست نفسه عن جماهيريته، قائلًا: «أنا الأعلى مشاهدة ودي الحقيقة، والأكثر جماهيرية وقربًا للبسطاء في الشارع.. ومفيش حد بينافسني في الحتة دي».

وتأتي تصريحات أحمد العوضي في إطار حديثه عن تجربته الفنية ومكانته لدى الجمهور، بالتزامن مع استعداداته لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «سلطان الديب».

أحمد العوضي يكشف تفاصيل «سلطان الديب»

وكشف أحمد العوضي عن تفاصيل جديدة بشأن مسلسله المقبل «سلطان الديب»، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وأنه سيكون مختلفًا عن الأعمال التي قدمها من قبل، سواء على مستوى الشخصية أو الأحداث.

وقال العوضي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن مسلسل «سلطان الديب» سيكون تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، موضحًا أن الجمهور سيكون على موعد مع عدد كبير من المفاجآت خلال الأحداث.

وأضاف أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل تجرى خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن فريق العمل يعمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل قبل بدء التصوير.

ويأتي «سلطان الديب» ضمن الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2027، خاصة مع استمرار أحمد العوضي في تقديم شخصيات مختلفة خلال أعماله الفنية، وسط اهتمام من الجمهور بتفاصيل مسلسله الجديد وموعد انطلاق تصويره.