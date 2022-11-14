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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 في السعودية.. صور

صدى البلد

تنتمي السيارة الألمانية فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 لفئة سيارات الكروس أوفر الرياضية التي تتمتع بمنظومة دفع رباعي للعجلات، مما يجعلها مؤهلة لتحدي التضاريس والطرق الصحراوية  التي تشتهر بها منطقة الخليج العربي، بالإضافة لمجوعة من أقوى التجهيزات الداخلية وأحدث أنظمة الترفيه التي توفر تجربة قيادة استثنائية.

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فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

مواصفات السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

تعتمد السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 276 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 360 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، بنظام دفع رباعي للعجلات.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

 تصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 لـ190 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثانية.

 

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

جاءت السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 من الداخل بالعديد من التجهيزات الفاخرة وأبرزها المقود الجلد متعدد الوظائف، وشاشة عدادات بقياس 10 بوصة والتي تظهر جميع معلومات السيارة وتتميز بسهولة الاستخدام، بالإضافة لشاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة، تدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتقنية البلوتوث تدعم ربط الهاتف بالسيارة.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

تأتي السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 بالعديد من أحدث أنظمة الأمن والسلامة وأنظمة الملاحة أبرزها نظام تثبيت السرعة العادي أو متكيف حسب الفئة، و 6 وسائد هوائية (أمامية وجانبية أمامية وستائرية)، و تفادي التصادم الأمامي، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، و وحساسات الركن الأمامي والخلفي، وكاميرا رؤية خلفية، تنبيه التصادم الخلفي، و مراقبة المنطقة العمياء.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

 

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 147,745 ريال

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 الفئة الثانية COMFORTLINE  بسعر 185,110 ريال

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 الفئة الثالثة  HIGHLINEبسعر 218,510 ريال

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 فولكس فاجن تيرامونت الكروس اوفر الرياضية السعودية

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