بورصة السيارات| ثبات سعر فولفو V60 موديل 2022 بـ 775 ألف جنيه

شهدت أسواق السيارات خلال الفترة الماضية عدم استقرار في أسعار السيارات سواء بالزيادة في أو النقص، وترجع هذه الزيادة إلي عوامل متعددة من ابرزها ارتفاع سعر الدولار، وانتشار جائحة كورونا، وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وأيضا هناك بعض من طرازات السيارات لم تتأثر بهذه الزيادة ومنها سيارة فولفو V60 موديل 2022 .

سيارة فولفو V60 موديل 2022

سيارة فولفو V60 موديل 2022

المواصفات الفنية لسيارة فولفو V60 موديل 2022

تستمد سيارة فولفو V60 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوه قدرها 190 حصان، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 7.2 ثانية، مقترن بناقل حكرة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

سيارة فولفو V60 موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في سيارة فولفو V60 موديل 2022

تحتوي سيارة فولفو V60 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، وحساسات للركن، وحساسات أماميه للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب الأمامي.

سيارة فولفو V60 موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة فولفو V60 موديل 2022

تقدم سيارة فولفو V60 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4761 مم، والعرض 1850 مم، والارتفاع 1432 مم.

سيارة فولفو V60 موديل 2022

المواصفات الداخلية لسيارة فولفو V60 موديل 2022

زودت مقصورة سيارة فولفو V60 بالعديد من التجهيزات والمميزات منها، مدخل AUX، ونظام تحكم في الطاره، ومدخل USB، وبلوتوث، وجنوط، وGPS، ومثبت سرعة، ونظام تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، ومقاعد يمكن التحكم بها كهربائيا، وإنذار، وكاميرا خلفية، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية.

سيارة فولفو V60 موديل 2022

مواصفات الراحة في سيارة فولفو V60 موديل 2022

تمتلك سيارة فولفو V60 الكثير من وسائل الراحة لمساعدة السائق منها، باور، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ومكيف، ومرايات جانبية يمكن ضبطها والتحكم بضمها كهربائيا، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، وفتحة سقف بانوراما، وكراسي كهربائية.

سيارة فولفو V60 موديل 2022

سعر سيارة فولفو V60 موديل 2022

تتوافر سيارة فولفو V60 بسعر 775 ألف جنيه، وبالتالي هذا السعر لم يحدث به زيادة أو نقص في ظل ارتفاع أسعار السيارات .

