سعر فولفو XC 40 موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي فولفو XC 40 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 910 الف جنيه.

تضم السيارة فولفو XC 40 موديل 2022 ناقل حركة ثماني السرعات يعمل بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 254 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر.

فولفو XC 40 موديل 2022

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة فولفو XC 40 موديل 2022 من الوقود نحو 7.2 لتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومع هذه القدرات القنية تصل السيارة لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية.

فولفو XC 40 موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة فولفو XC 40 موديل 2022 إلى 230 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي السيارة بسعة تخزين خلفية تقدر بـ 460 لتر، وبنسبة طول 4425 مم، مع 1863 مم للعرض، وخزان وقود سعة 54 لتر، بالاضافة إلى 1652 مم للارتفاع.

فولفو XC 40 موديل 2022

وتحتوي السيارة فولفو XC 40 موديل 2022 على عدة تجهيزات مثل، اضاءة LED، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية وامامية، وكاميرا للتحكم، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي، مع شاشة تعمل باللمس 9 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية 18 بوصة.

فولفو XC 40 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة فولفو XC 40 موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى فولفو XC 40 موديل 2022 بسعر 910 الف جنيه.

الفئة الثانية فولفو XC 40 موديل 2022 بسعر 1.010.000 جنيه.

الفئة الثالثة فولفو XC 40 موديل 2022 بسعر 1.050.000 جنيه.