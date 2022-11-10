أصغر من EX90.. فولفو تشوق جمهورها لـ EX60 قبل طرحها في 2023

كشفت "فولفو" عن سيارتها الكهربائية الجديدة EX90 التي تتوقع أن تكون هي رأس الحربة في تحولها لتصبح شركة كهربائية بالكامل، ومن خلال حدث ضخم أزاحت الستار عن تفاصيل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة المكونة من ثلاثة صفوف ، ولكن كان الجمهور على موعد مع مفاجأة في نهاية الحدث، أظهر مقطع فيديو ختامي مع عرض وشرح مستفيض عن فولفو EX90، صورة ظلية أخرى لسيارتين SUV واحدة أصغر من الأخرى وخلفهما ، ظهر عام 2023 لفترة وجيزة على الشاشة.

من الواضح أن فولفو تشوق جمهورها لطرازها الكهربائي الثاني المبني على منصة هندسية مخصصة للمركبات الكهربائية بعد سيارتها الأولى EX90، تم تأكيد ذلك بشكل أكبر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة فولفو "جيم روان" في نهاية العرض التقديمي ، الذي نصح الناس بالنظر عن كثب حتى آخر لقطات فيديو EX90 لرؤية شيء آخر"ربما"، وختم بقوله "هذا ليوم آخر".

من الصورة الظلية ، يمكننا أن نرى أن النموذج الجديد أصغر بالتأكيد من فولفو EX90. كما أنها تتميز بمصابيح خلفية شبيهة بشقيقتها الأكبر EX90 ، ويقترح المخطط التفصيلي خط سقف طويل شبيه بطرازات فولفو XC الخاصة بالشركة ولكن على شكل كروس أكثر أناقة. بالطبع ، تمتلك فولفو بالفعل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أصغر حجمًا تعمل بالكهرباء بالكامل وهي فولفو XC40 Recharge ولكنها مبنية على منصة مخصصة لسيارات الاحتراق الداخلي، الطراز الجديد يبدو أكبر وتصميم الإضاءة الخلفية مختلف تمامًا.

تشترك فولفو XC40 Recharge في دعائمها مع فولفو XC40 التي تعمل بالوقود. يجب أن يكون لدى فولفو أسطول جديد من السيارات الجديدة المبنية على منصات كهربائية خالصة مثل EX90.

وفقا لتقرير موتور وان السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة ستكون باسم فولفو EX60، وبررت هذا الاسم بأن هناك أدلة إضافية تدعم هذه المزاعم والتخمينات منها أنه في فبراير 2022 انتشرت تقارير مفادها أن فولفو تخطط لسيارة دفع رباعي كهربائية خالصة تكون بين فولفو XC60 وفولفو XC90. الآن بعد أن عرفنا تسمية فولفو EX الجديدة الخاصة بخط إنتاج السيارات الكهربائية الخالصة من منصتها الجديدة، فإن EX60 تتناسب تمامًا مع هذا السيناريو. كما التزمت فولفو بإطلاق سيارتي دفع رباعي كهربائيتين جديدتين في السنوات المقبلة ، كجزء من خطة الشركة لتصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.