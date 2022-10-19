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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رائدة الاستدامة .. مبادرة Polestar 0 لتغيير صناعة السيارات بالكامل

بولستار
بولستار

دعت فريدريكا كلارين رئيسة قسم الاستدامة في شركة "بولستار" Polestar الذراع الأكثر فخامة لـ "فولفو" إلى مزيد من التعاون داخل صناعة السيارات من أجل تسريع جهود الحد من انبعاثات الكربون الضار بالبيئة داخل القطاع.

كانت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الصينية السويدية أول من بادر وتشجع  مجموعة من مبادرات الاستدامة ، بما في ذلك الالتزام بنشر تقرير تقييم نسبة الكربون لدورة الحياة الكاملة لكل طراز ، ومشروع Polestar 0 لتطوير وإطلاق نموذج إنتاج صفري الانبعاثات الضارة سواء بدءًا من مرحلة التصنيع وحتى وصوله للمشتري، وذلك بحلول عام 2030.

تتعاون  بولستار  Polestar مع عدد من الشركات في مجموعة من القطاعات الأخرى في المشروع 0 ، لكن فريدريكا كلارين ، رئيسة قسم الاستدامة في الشركة السويدية، التابعة لمجموعة Geely الصينية، أقرت بأنه من "المزعج" عدم وجود تعاون يذكر حتى الآن مع باقي شركات تصنيع المعدات الأصلية.

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أضافت "كلارين" "ما نحاول تحقيقه أكبر من بولستار نفسها، نرى العديد من مصنعي المعدات الأصلية يقومون بأشياء رائعة، ونحن نعلم أن جميع شركات السيارات بدأت تمشي في طريق الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال استخدام مواد خام نظيفة. لكننا في نظام تقليدي للغاية ، لذلك يصعب علينا التحدث مع بعضنا البعض والتعاون ".

وأشارت Klarén إلى وجود "أسباب وجيهة" لهذا النقص في التعاون ، بما في ذلك لوائح مكافحة المنافسة والاحتكار، "في العصر الجديد ، نحتاج إلى العمل كفريق عمل واحد متكاتف، مثل الصناعات الأخرى الموضة على سبيل المثال، العمل كفريق واحد لمواجهة التحديات الهائلة التي نتشاركها أمر رائع، إنه أمر مزعج بعض الشيء أننا عالقون في هذا النظام القديم ، وما زلنا نحاول معرفة كيفية الخروج منه".

مع مشروع Polestar 0 ، تعمل بولستار مع شركات أخرى في مجموعة من المجالات مثل تطوير المواد الخام والأنظمة والعمليات الصناعية وسلاسل التوريد.، وهدفها النهائي من هذا المشروع أن يؤدي العمل من خلاله إلى تقليل انبعاثات المركبات الحالية والمستقبلية تدريجيا.

فريدريكا كلارين Polestar بولستار Polestar 0 فولفو GEELY

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