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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم بسيط.. بولستار تكشف المزيد عن طراز 3 قبل إطلاقها 12 أكتوبر

بولستار
بولستار

 

بدأت شركة  بولستار  السويدية الذراع الأكثر فخامة لـ "فولفو" في حملة دعاية ضخمة لطرازها المنتظر "بولستار 3" في وقت مبكر، منذ ديسمبر الماضي وهي تشوق عملائها للسيارة المنتظرة وتسرب بعض المعلومات عنها، واستمر تدفق المعلومات بالتنقيط في شهر يونيو الماضي عندما تم الكشف لأول مرة عن طراز 3  بلا تمويه. الآن أعلنت الشركة صراحة أنها ستكشف رسميا عن بولستار 3 في 12 أكتوبر القادم، في كوبنهاغن، الدنمارك.

رافق الإعلان الأخير عن موعد إزاحة الستار صورة جديدة لطراز "بولستار 3" تصور الجزء الخلفي من السيارة، من خلاله نرى شريط الضوء المستطيل الذي يلتف على السيارة بالكامل ويغلفها مع السطح الذي يتميز بتصميم انسيابي بسيط بلا تجويفات أو تعقيدات، وهي نفس لغة التصميم الشبيهة إلى حد كبير بنموذج بولستار 4 التي سبق وأن رأيناها في إعلان تشويقي يونيو الماضي، وستكون بولستار 4 الكوبيه الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بمثابة الشقيقة الكبرى لـ بولستار 3 لكن بمظهر أكثر رياضية مع سقف مائل.

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كشفت  Polestar  أيضًا بعض المعلومات الإضافية حول مجموعة نقل الحركة في طراز 3  وأكدت العلامة التجارية أن كل نماذج إنتاج بولستار 3 ستكون بنظام الدفع الخلفي للعجلات مع محركات كهربائية ثنائية، مع توجيه عزم الدوران الكهربائي عبر نظام القابض المزدوج على المحرك الخلفي. ستأتي Polestar 3 أيضًا مع حزمة Performance ، مع إجمالي مخرجات طاقة تصل إلى 510 حصانًا و 671 رطلاً من عزم الدوران. لم تكشف "بولستار" عن القوة الحصانية القياسية ولكن كل نماذج من طراز 3 ستأتي بنظام تعليق هوائي مزدوج الغرفة و مخمدات نشطة.

توفر حزمة Performance أيضًا تعليقًا مُعاد ضبطه من فريق هندسة بولستار ، وتشطيبات ذهبية على أحزمة الأمان وأغطية الصمامات. ليست هناك معلومات مؤكدة عن قائمة الأسعار والفئات المختلفة بالتفصيل حتى الآن حتى الآن ، ولكن سيتم توفير المزيد من التفاصيل قريبًا مع الكشف عنها رسميا.

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