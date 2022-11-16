بورصة السيارات| 700 ألف جنيه زيادة في أسعار فولفو XC90 موديل 2022

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات شركة فولفو موديل 2022، ولكن يشهد سوق السيارات خلال هذه الفترة ارتفاع في أسعار السيارات وذلك يعود الي عدة أسباب منها، ارتفاع سعر الدولار وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ومن ضمن الطرازات التي زاد سعرها سيارة فولفو XC90 موديل 2022 والتي وصلت الزيادة علي أسعارها الي 700 ألف جنيه .

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

المواصفات الفنية لسيارة فولفو XC90 موديل 2022

زودت سيارة فولفو XC90 موديل 2022 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوه حصانيه قدرها 254 حصان، وعزم اقصي للدوران 350 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، و تستهلك السيارة 7.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، ويصل سعة خزان الوقود الي 71 لتر .

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة فولفو XC90 موديل 2022

تقدم سيارة فولفو XC90 موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4950 مم، والعرض 2008 مم، والارتفاع 1776 مم، وقاعدة العجلات 2984 مم، وسعة الشنطة الخلفية 386 لتر .

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

وسائل الراحة في سيارة فولفو XC90 موديل 2022

تحتوي سيارة فولفو XC90 موديل 2022 علي العديد من مميزات الراحة منها، فرش مقاعد من الجلد، ونظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، ومكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وكراسي يتم ضبطها كهربائيا، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

مواصفات الأمان والسلامة في سيارة فولفو XC90 موديل 2022

تمتلك سيارة فولفو XC90 موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه للركن، ونظام ESP، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي .

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

المواصفات الداخلية في سيارة فولفو XC90 موديل 2022

تظهر مقصورة سيارة فولفو XC90 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها، نظام تحكم في الطاره، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وإنذار، وكشافات ضباب أمامية، وقفل مركزي للأبواب، وبدال شيفتات، وكاميرا خلفية للاصطفاف، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومقاعد يتم ضبطها كهربائيا.

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

سعر سيارة فولفو XC90 موديل 2022 بعد الزيادة التي قدرت بـ 700 ألف جنيه :

تأتي سيارة فولفو XC90 موديل 2022 بسعر 2 مليون 450 ألف جنيه بدلا من مليون 950 ألف جنيه