عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| 700 ألف جنيه زيادة في أسعار فولفو XC90 موديل 2022

سيارة فولفو XC90
سيارة فولفو XC90 موديل 2022

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات شركة فولفو موديل 2022، ولكن يشهد سوق السيارات خلال هذه الفترة ارتفاع في أسعار السيارات وذلك يعود الي عدة أسباب منها، ارتفاع سعر الدولار وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ومن ضمن الطرازات التي زاد سعرها سيارة  فولفو XC90 موديل 2022 والتي وصلت الزيادة علي أسعارها الي 700 ألف جنيه .

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

أصغر من EX90.. فولفو تشوق جمهورها لـ EX60 قبل طرحها في 2023

فولفو EX30 رياضية متعددة الاستخدامات "baby" توفر نطاق يصل إلى 273 ميل

المواصفات الفنية لسيارة فولفو XC90 موديل 2022

زودت سيارة  فولفو XC90 موديل 2022 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوه حصانيه قدرها 254 حصان، وعزم اقصي للدوران 350 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، و تستهلك السيارة 7.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، ويصل سعة خزان الوقود الي 71 لتر .

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة فولفو XC90 موديل 2022

تقدم سيارة  فولفو XC90 موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4950 مم، والعرض 2008 مم، والارتفاع 1776 مم، وقاعدة العجلات 2984 مم، وسعة الشنطة الخلفية 386 لتر .

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

وسائل الراحة في سيارة  فولفو XC90 موديل 2022

تحتوي سيارة  فولفو XC90 موديل 2022 علي العديد من مميزات الراحة منها، فرش مقاعد من الجلد، ونظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، ومكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية،  وفتحة سقف بانوراما، وكراسي يتم ضبطها كهربائيا، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

مواصفات الأمان والسلامة في سيارة فولفو XC90 موديل 2022

تمتلك سيارة فولفو XC90 موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه للركن، ونظام ESP، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي .

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

المواصفات الداخلية في سيارة فولفو XC90 موديل 2022

تظهر مقصورة سيارة فولفو XC90 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها، نظام تحكم في الطاره، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وإنذار، وكشافات ضباب أمامية، وقفل مركزي للأبواب، وبدال شيفتات، وكاميرا خلفية للاصطفاف، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، ومقاعد  يتم ضبطها كهربائيا.

سيارة فولفو XC90 موديل 2022

سعر سيارة  فولفو XC90 موديل 2022 بعد الزيادة التي قدرت بـ 700 ألف جنيه :

تأتي سيارة  فولفو XC90 موديل 2022 بسعر 2 مليون  450 ألف جنيه بدلا من مليون 950 ألف جنيه 

 

فولفو XC90 سيارة فولفو سيارة فولفو XC90 فولفو XC90 موديل 2022 سيارة فولفو XC90 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

موضوعات متعلقة

تحت 115 ألف ريال.. 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

مناسبة للطرق الوعرة| لامبورجيني هوراكان موديل 2024 ..صور

ميتسوبيشي اكليبس الشكل الجديد.. صور

بتعديلات MTM.. أودي RS 6 أفانت 2022 .. صور

سوق المستعمل| للمبتدئين .. 5 سيارات تحت 50 ألف جنيه

سعر مرسيدس مايباخ موديل 2022 في مصر .. صور

بورصة السيارات| منافسة التوسان بـ 449 ألف جنيه .. ثبات سعر كاي ي X3 موديل 2023

سوق المستعمل| جيلي هاتشباك بـ 30 ألف جنيه

ترشيحاتنا

تسهيلات ومنح ومهلة بدون مقابل.. تيسيرات إضافية لشركات الاستثمار العقاري

إيران.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ أصفهان

ميسي شخص لذيذ| إبراهيم نور الدين يعلق علي إدارته مباراة الأرجنتين والإمارات

اقتصاد العالم بين أصابعه..حركة يدي ولي عهد السعودية تثير التفاعل بمواقع التواصل

مش هقولك اقلعه| تعبير ناري من طارق الشناوي بسبب حلق عمرو دياب

أمريكا: نحن أقوى جيش في العالم.. ولن نسمح للصين بالتفوق عسكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

بـ خصر منحوت .. إيمان العاصي تثير ضجة بصور جريئة |شاهد

بـ شعر أحمر وبلوفر قصير.. زوجة رامى جمال بإطلالة ملفتة

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ