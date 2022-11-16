سوق المستعمل| مرسيدس هاتشباك أوتوماتيك بـ 175 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي مختلف إصدارات شركة مرسيدس، حيث تناسب هذه الطرازات اغلب المواطنين المصريين وتساعدهم علي إتمام مهامهم واحتياجاتهم بكل سهولة، ومن هذه الأنواع سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، ونالت مرسيدس B150 علي أعجاب المصريين لما تمتلكه من مميزات .

سيارة مرسيدس B150 موديل 2005

مواصفات سيارة مرسيدس B150 موديل 2005

تستمد سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 قوتها من محرك 1500 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 179999الف/كم، وتحتوي السيارة علي 4 فرد كاوتش جديدة، وبطارية جديدة، وبهار رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

سيارة مرسيدس B150 موديل 2005

تأتي مقصورة سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 بالعديد من المميزات منها، نظام فرامل ABS، وتكييف، ووسائد هوائية، وراديو، وaux ، وبلوتوث، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة للسيارة، ونظام EBD، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي أمامي، وزجاج كهربائي خلفي، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وإضاءة للقراءة، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، وعدادات قياسية للسرعة، ومساحة إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وطارة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد من الجلد، ومساحة إضافية بالدرج الأمامي للخزين، ومساحة إضافية اسفل الكاسيت للتخزين أيضا.

سيارة مرسيدس B150 موديل 2005

تظهر سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومرايات جانبية باللون السيارة يمكن ضمها وإعادة ضبطها بشكل كهربائي، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مرسيدس، ومساحة خلفية للزجاج الخلفي .

سيارة مرسيدس B150 موديل 2005

سعر سيارة مرسيدس B150 موديل 2005

تتوافر سيارة مرسيدس B150 موديل 2005 بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .