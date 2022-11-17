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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تكشف عن جدول أعمالها في مجال السيارات الكهربائية

ماري بارا الرئيسة
ماري بارا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز

ترغب جنرال موتورز في توسيع قاعدة أتناجها من السيارات الكهربائية بسرعة في السنوات المقبلة، لكن من الواضح أنها لا تتوقع جني أي أموال من بيعها حتى عام 2025، ولم يتم تأكيد ذلك بعد، ولكن وفقًا لتقرير نُشر حديثًا، قالت ماري بارا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز في 17 نوفمبر ان المركبات الكهربائية للشركة ستصبح مربحة بعد منتصف العقد.

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تستهدف الرسالة مستثمري الشركة أكثر من أي شخص آخر، ممن يحتاجون إلى تطمينات بأن جنرال موتورز لن تنجو من التحول إلى المركبات الكهربائية فحسب، بل ستزدهر أيضا، وأنها حاليًا في طريق جيد للبقاء رائدة في صناعة السيارات في المستقبل القريب حسب Automotive News.

 

ستبيع جنرال موتورز حوالي 44,000 سيارة كهربائية هذا العام، وعلى الأرجح لن تحقق ربحًا من بيعها، ولكن هدفها المعلن هو أن تصبح لاعبًا مهمًا في هذا القطاع، ومع وجود خطط للوصول إلى مبيعات تصل إلى مليون سيارة كهربائية في عام 2025، وهو نفس العام الذي تأمل فيه الشركة أيضًا في تحقيق أرباحها الأولى من بيع السيارات التي تعمل بالبطاريات وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات.

 

يريد عملاق صناعة السيارات أيضًا مضاعفة إيراداته الإجمالية (مقارنة بعام 2021 ، عندما أصدر الإعلان) بحلول عام 2030 وتحقيق حوالي 280 مليار دولار من كل من مبيعات السيارات الكهربائية والاحتراق الداخلي. 

 

قالت جنرال موتورز إنها ستوسع أيضًا عملياتها "إلى ما بعد السيارة" ، مستفيدة من شبكتها الواسعة من مرافق البحث والإنتاج المنتشرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأجزاء كثيرة من العالم.

 

لكن من غير المتوقع أن تتحدث جنرال موتورز عن ربحية السيارات الكهربائية في 17 نوفمبر ، حيث سينضم إلى ماري بارا مديرين تنفيذيين آخرين من الشركات رفيعة المستوى على المسرح، كما سيحضر مارك رويس رئيس جنرال موتورز، وكذلك رئيس تطوير منتجات الشركة دوجك باركس، والذي من المتوقع أن يتحدث عن التطورات التي تم إجراؤها على منصة Ultiumوعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتحسين كثافة طاقة البطارية الكهربائية مع الجيل الثاني من Ultium.

 

بالإضافة الى التحسينات التقنية، فإن بطاريات Ultiumمن الجيل التالي ستكون أيضًا أرخص بنحو 40 %من حيث تكاليف الإنتاج، مما يزيد بشكل كبير من فرص صانع السيارات في جني الأرباح، وسيتم الكشف عن المزيد وتفصيله في غضون يومين.

جنرال موتور السيارات الكهربائية الكهربائية Automotive News ماري بارا صناعة السيارات

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