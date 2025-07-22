جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، عن تلقي الجهاز نحو 33 ألف شكوى خلال العام الماضي، تتعلق بالتجارة الإلكترونية، معظمها ضد صفحات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الجزار، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة CBC، أن هذه الصفحات لا تخضع لأي رقابة قانونية أو ضريبية، حيث يديرها أفراد من منازلهم دون تراخيص أو سجل تجاري، مما يضعها ضمن ما يُعرف بـ"الاقتصاد الموازي".

وأضاف أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الرسمي، وتُعرض المواطنين لمخاطر الغش التجاري والتضليل، خاصة مع صعوبة تتبع مصدر المنتجات، أو التأكد من جودتها.

وجّه الجزار تحذيرًا واضحًا للمستهلكين، مؤكدًا أن الانبهار بمظهر المنتجات على الصفحات الإلكترونية لا يجب أن يكون دافعًا للشراء، مشددًا على أن الجهاز يقوم بدوره التوعوي، لكن في النهاية القرار بيد المواطن.

وأشار إلى أن بعض هذه الصفحات لا تكتفي ببيع منتجات غير موثوقة، بل تنتحل أسماء علامات تجارية كبرى، مما يزيد من احتمالات خداع المستهلكين الذين يعتقدون أنهم يتعاملون مع شركات مرخصة وموثوقة.