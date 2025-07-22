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طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.. خطوة بخطوة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.. خطوة بخطوة

حماية المستهلك
حماية المستهلك

ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة اتباع خطوات محددة عند التقدم بشكاوى تتعلق بالخدمات أو المنتجات، مع توفير وسائل متعددة تتيح سهولة التواصل وسرعة الاستجابة.

ابدأ بالتواصل الودي مع جهة الشراء

وجه الجهاز رسالة مباشرة للمستهلكين، دعاهم فيها إلى محاولة حل الشكوى وديًا مع الجهة البائعة في البداية، حيث تُعتبر هذه الخطوة هي الأسهل والأسرع للوصول إلى حل مرضٍ للطرفين. 

وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية، يُنصح بالتوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في إيجاد حل قبل تصعيد الشكوى إلى الجهاز رسميًا.

طرق تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك

يوفر جهاز حماية المستهلك عدة قنوات تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى بسهولة ويسر، وتأتي هذه الوسائل كالتالي:

الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي.

إرسال الشكاوى عبر تطبيق واتساب على الرقم 01577779999.

التقديم الإلكتروني للشكاوى من خلال الموقع الرسمي للجهاز.

تحميل تطبيق حماية المستهلك عبر الهاتف المحمول على:

نظام أندرويد (Google Play

نظام آيفون (App Store)

الإرسال عبر الفاكس على رقم 0233055753.

التوجه المباشر إلى مقر الجهاز سواء في:

96 شارع أحمد عرابي – المهندسين.

أو 115 ب القرية الذكية.

أوراق ومستندات ضرورية لقبول الشكوى

شدد الجهاز على ضرورة إرفاق صورة من فاتورة الشراء مع الشكوى، بالإضافة إلى أي مستندات تتعلق بالمنتج أو الخدمة محل النزاع. 

كما يجب أن تحتوي المستندات على بيانات واضحة تخص الشاكي، أو رقم الشكوى إذا كان قد تم تسجيلها مسبقًا، ويمكن إرسال هذه الوثائق عبر رقم واتساب 01281661882 لتسهيل الإجراءات.

حماية المستهلك طرق تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك

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