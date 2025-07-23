بعد 12 عامًا من العمل.. فهد المفرج يُربك حسابات الهلال السعودي قبل موسم جديد

كشفَ مسؤولٌ بارزٌ في نادي الهلال السعودي عن رغبته في الرحيل عن منصبه، بعد أكثر من عقدٍ قضاه في خدمة "الزعيم".

وأفادت مصادرُ خاصة لصحيفة الرياضية السعودية بأن فهد المفرج، المدير التنفيذي لفريق الهلال، أبدى نيته في ترك منصبه.

وذكرت الصحيفة أن فهد بن نافل، رئيس الهلال، لا يزال متمسكًا باستمرار المفرج، وفي حال تجديد رئاسته، سيحاول إقناعه بالتراجع عن قراره، أو تكليفه بدور إداري جديد بصلاحياتٍ أخف داخل الفريق.

يُذكر أن المفرج يُعد من الوجوه الإدارية المؤثرة في الهلال، حيث ارتبط اسمه بالعديد من النجاحات التي حققها الفريق على مدار 12 عامًا من العمل داخل النادي.

وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت في وقتٍ سابق أن الهلال يخطط للتعاقد مع مديرٍ رياضي أجنبي، بالتزامن مع خروج تقارير من داخل النادي تؤكد رغبة المفرج في الرحيل.