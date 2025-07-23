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بدأت ترتفع| هل يصل سعر كيلو البطاطس لـ 30 جنيهًا بالأسواق؟.. نقيب الفلاحين يكشف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدأت ترتفع| هل يصل سعر كيلو البطاطس لـ 30 جنيهًا بالأسواق؟.. نقيب الفلاحين يكشف

البطاطس
البطاطس

بدأت أسعار البطاطس ترتفع قليلا ، حيث يتراوح سعرها بين 12 و15 جنيهًا،  بعد ما كان يتراوح سعر الكيلو بين 7 و10 جنيهات،  وسط تخوفات أن تظل ترتفع حتى يصل سعرها لـ 30 و 40 جنيهًا مثلما حدث العام الماضي. 

أسباب ارتفاع أسعار البطاطس

وفى هذا الصدد ، يقول حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  إن أسعار البطاطس ارتفعت نتيجة انتهاء بطاطس العروة، والمتواجد حاليًا بالأسواق بطاطس مخزنة ، بالتالى يزيد سعرها بسبب ارتفاع تكلفة التخزين .

موعد انخفاض أسعار البطاطس

وأشار " أبوصدام " خلال تصريحات لـ "صدي البلد" ، إلي أن أسعار البطاطس ستنخفض بعد ظهور بطاطس العروة الجديدة. 

ونفي "نقيب الفلاحين" أن يصل سعر كيلو البطاطس خلال الفترة القادمة لـ 30 أو 40 جنيهًا مثلما حدث العام الماضي،  وذلك لأن الدولة اتخذت احتياطها حتى لا تحدث أزمة فى أسعار البطاطس مرة أخري،  مؤكدا أننا لدينا إنتاج وفير من البطاطس ، كما أن المخزن منها يكفى حتى ظهور العروة الجديدة. 

من جانبه ، أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام، نتيجة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الحديثة، وهو ما ساهم في توفير كميات كبيرة من المحاصيل للسوق المحلي.

وأوضح الوزير أن إنتاجية محصولي البطاطس والطماطم ارتفعت بنسبة 15%، وهو معدل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار فاروق إلى أن زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام، كما أدت إلى زيادة في التصدير والإقبال على البطاطس المصرية. 
 

مواعيد زراعة البطاطس 

وتزرع البطاطس على 3 عُروات :

- العروة الصيفية تبدأ من منتصف شهر يناير وتمتد حتى منتصف شهر فبراير، لكن بعض المُزارعين يفضلون التبكير في زراعتها بدايةً من منتصف شهر ديسمبر من كل عام، 

- تبدأ زراعة العروة الشتوية لمحصول البطاطس من مُنتصف شهر أغسطس حتى منتصف شهر أكتوبر، وتُشكل قُرابة 55% من إجمالي مساحات زراعتها 

- العروة الشتوى "المحير" تبدأ من مُنتصف شهر أكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر.

تصدير البطاطس

وسجلت صادرات مصر من البطاطس أكثر من 1.3 مليون طن منذ بداية الموسم، في خطوة تؤكد المكانة المتنامية للمنتجات الزراعية المصرية عالميًا.
 

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