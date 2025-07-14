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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خفض الأسعار وزيادة التصدير.. وزير الزراعة: زيادة إنتاج البطاطس والطماطم 15%.. ونواب: لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح

بطاطس وطماطم
بطاطس وطماطم
معتز الخصوصي

وزير الزراعة:زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام
وكيل موازنة النواب يطالب بالوصول إلى أكبر نسبة اكتفاء ذاتي من المحاصيل الإستراتيجية
برلماني: نسير بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل المختلفة
 

أكد عدد من النواب أننا لدينا الآن العديد من المشروعات الزراعية فى شرق العوينات وتوشكى ومستقبل مصر ، وبالتالى فنحن نسير بخطى ثابتة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة ، وأشاروا إلى ضرورة ترشيد الإستيراد والإستهلاك ، والحفاظ على العملة الصعبة الموجودة فى البلد بقدر الإمكان.

في البداية طالب النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشجيع الفلاحين على الزراعة ، بهدف الوصول إلى أكبر نسبة من الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن هناك عدد من الإجراءات التى يجب أن تتعبها مصر لمواجهة الأزمة الإقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة ترشيد الإستيراد والإستهلاك ، والحفاظ على العملة الصعبة الموجودة فى البلد بقدر الإمكان.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الرئيس السيسي وضع مذ توليه رئاسة البلاد خطط إستراتيجية لزراعة واستصلاح 4 ونصف مليون فدان.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأزمة الروسية - الأوكرانية جعلتنا أمام ضرورة زراعة واستصلاح الأراضى الزراعية ، بهدف مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: نستورد قمح بالملايين مما يكلفنا عملة صعبة ، وبالتالى فلابد من تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح ، مشيرا إلى لأن صادراتنا للخارج وصلت إلى 40 مليار دولار.

وأوضح أننا لدينا الآن العديد من المشروعات الزراعية فى شرق العوينات وتوشكى ومستقبل مصر ، وبالتالى فنحن نسير بخطى ثابتة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل المختلفة.

وكان قد أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام، نتيجة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الحديثة، وهو ما ساهم في توفير كميات كبيرة من المحاصيل للسوق المحلي.

وأوضح الوزير أن إنتاجية محصولي البطاطس والطماطم ارتفعت بنسبة 15%، وهو معدل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

انخفاض الأسعار هذا العام

كما يُعد نجاحًا كبيرًا لقطاع الزراعة المصري، وأشار فاروق إلى أن زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام، كما أدت إلى زيادة في التصدير والإقبال على البطاطس المصرية، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي وجودة منتجاته.

النواب المشروعات الزراعية الإكتفاء الذاتي ترشيد الإستيراد والإستهلاك الفلاحين

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