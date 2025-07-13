الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاد إلى أرض الوطن؛ عقب المشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، والتي عقدت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالرئاسة الأنجولية الجارية للاتحاد الإفريقي، وحرص الجانب الأنجولي على تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مختلف القطاعات,

ومن جهته، أكد الرئيس الأنجولي تقديره لشخص الرئيس، وللدور المصري المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية، وفي العمل في إطار الاتحاد الإفريقي.