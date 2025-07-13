جــ.ـثة في حالة تعفن.. دفن جثـ.ـمان مسن أنهى حياته في الزيتون

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة إنهاء مسن حياته شنقا بسبب مروره باكتئاب حاد في منطقة الزيتون.

مصرع مسن في الزيتون

وصرحت النيابة في القاهرة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية في الزيتون.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين أن الجثة لـ مسن في حالة تعفن معلقة في مشنقة في مروحة سقف وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المتوفي يعيش بمفرده ويعاني من الوحدة والاكتئاب وتوفي قبل أسبوع ولم يسأل عنه أحد حيث تم العثور على الجثة بعد انبعاث رائحة من الشقة.