عايش لوحده.. العثور على جثة مسنة معلقة بـ مروحة في القاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وفاة مسن في الزيتون.

مصرع مسن في الزيتون

حيث أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة، إلى أن المتوفي في العقد السابع من العمر وعثر على جثته معلقا في المروحة بسقف إحدى غرف منزله.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المتوفي يعيش بمفرده ويعاني من الوحدة والاكتئاب وتوفي قبل أسبوع ولم يسأل عنه أحد حيث تم العثور على الجثة بعد انبعاث رائحة من الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية في الزيتون.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين أن الجثة لـ مسن في حالة تعفن رمي معلقة في مشنقة في مروحة سقف وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.