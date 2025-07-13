قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 23 متهما في قضية “اللجان النوعية بمدينة نصر” رقم 18739 لسنة جنايات أول مدينة نصر 2024، لجلسة 27 سبتمبر.

محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية بمدينة نصر

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتي 21 سبتمبر 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادةً في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات... والمتهمون الأول، والثاني، ومن التاسع عشر حتى الأخير، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين ولجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائر ومفرقعاتٍ ومهمات وآلات وبيانات للجماعة موضوع الاتهام.