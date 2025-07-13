تأجيل محاكمة 54 متهما في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 54 متهما فى القضية رقم14255 لسنة 2024، جنايات قسم اول مدينة نصر، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر، لجلسة 13 أكتوبر للمستندات.

محاكمة المتهمين بالهيكل الإداري للجماعة

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية، المتهمان من الأول وحتي السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين الخامس والسادس ومن الرابع والعشرين وحتي السابع والعشرين جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة مضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.