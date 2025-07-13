غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب ضال بإلقاء ماء ساخن عليه من شرفة العقار محل سكنه بأسيوط.

الداخلية تكشف تفاصيل القاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط “من ذوى الاحتياجات الخاصة”.

وباستدعائه حضر وبرفقته نجل شقيقته (مقيم بذات العنوان) ، وبسؤاله قرر أن المذكور "أصم" وقام بارتكاب الوقعة لكونه غير متزن نفسياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.