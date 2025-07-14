الزراعة: تحكم كامل في انتشار آفة الجاسيد وديدان اللوز لإكثار سلالات القطن في سخا

قام الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن لشؤؤن الانتاج بزيارة تفقدية الي محطة البحوث الزراعية بسخا اطلع خلالها علي حقول تربية سلالات الاقطان فائقة الطول والنعومة وحقل سلالات تربية الاقطان الطويلة للوجه البحري وحقل متابعة السلالات وحقول الاصناف اكسترا جيزة ٩٣ واكسترا جيزة ٩٦ واكسترا جيزة ٩٢ وسوبر جيزة ٩٧ وسوبر جيزة ٩٤ للاطمئنان علي الحالة النباتية الي جانب متابعة عمليات انتقاء واستئصال النباتات الغريبة باكثارات القطن بكفر الشيخ .

يأتى ذلك بناء على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن تعزيز دور متابعة حقول تربية اصناف القطن وانتاج السلالات الجديدة وبرامج التربية والهجن الجديدة المعزولة لتكون صمام امان لمواجهة اي توسعات في المساحات الي جانب توفير التقاوي المنتقاة.



حضر الزيارة رؤساء الفرق البحثية والعاملين والباحثين بسخا.



وقد صرح الدكتور وليد يحيي ان اكثر من ٨٠%من اجمالي برامج تربية اصناف القطن يتم تربيتها واكثارها بسخا الي جانب حقول الاصناف والهجن المنعزلة وان الحالة النباتية جيدة والنباتات في افضل حالتها بكل الحقول الي جانب التحكم الكامل في انتشار افة الجاسيد وايضا ديدان اللوز باستخدام البرنامج الوقائي والمبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والادارة المركزية للمكافحة .



ومن جانبه قال يحيي ان مساحة اقطان الاكثار بكفر الشيخ تمثل مساحة ٢١ الف فدان موزعة بين سوبر جيزة ٩٤ بمراكز بيلا والحامول والرياض واكسترا جيزة ٩٦ بمراكز فوة ومطوبس وان الحالة العامة ممتازة الي جانب قرب انتهاء الدورة الاولي لنقاوة الغريبة والتي اظهرت تماثل وراثي تام سواء لسلالات المربي او الاساس.



و اكد وكيل المعهد علي اهمية المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة وتقريب فترات الري الي جانب رش سترات البوتاسيوم وسليكات البوتاسيوم لتحجيم اللوز وزيادة قدرة النبات علي تحمل ومقاومة درجات الحرارة المرتفعة .

الي جانب الاهتمام بتنفيذ التوصيات الفنية وبرنامج المكافحة الموصي به من ادارة المكافحة للوصول بالقطن الي بر الامان والحصول علي اعلي انتاجية من وحدة المساحة.



وفي نهاية الزيارة توجه الدكتور وليد يحيي بالشكر لكل الباحثين والفنيين والعاملين ببرامج تربية الاصناف والسلالات الي جانب شكر خاص لمهندسي المكافحة والمرشديين الزراعيين القائمين بمتابعة حقول المزارعيين وناقلين التوصيات الفنية والارشادية لمزارعي القطن الي جانب الشكر الخاص لمزارعي كفر الشيخ والذين يساهمون سنويا باكثر من ٤٠%من مساحات القطن بمصر