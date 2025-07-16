قدم الشيف إيهاب رجب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة البطاطس الألمانية.
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
المقادير :
2 بطاطس كبيرة
1 بصلة متوسطة
3 فصوص ثوم
1 فلفل احمر او اخضر
مكعب مرقة
6 ملاعق كبيرة خل
3 ملاعق كبيرة زيت
2 كوب ماء دافئ
مقدار ملح وفلفل اسود
طريقة التحضير :
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية
اولا :تسلق البطاطس فى الماء الدافئ والملح حتى تستوى
ثانيا :نقطع البصل والفلفل والثوم الى حلقات رفيعة
ثالثا: بعد ان تستوى البطاطس نقشرها ونقطعها حلقات ونضيف اليها مكعب المرق المذاب قى كوب ماء دافئ
رابعا :نضيف اليها الملح والفلفل الاسود والخل والزيت ونقلبهم مع بعض جيدا
خامسا :نضيف اليها الخضار المقطع ونقلب مرة اخرى حتى تمتزج المكونات.