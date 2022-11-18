أخبار التعليم| إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل.. التعليم العالي تنفي تعطيل الدراسة بالجامعات بسبب الفيروس المخلوي

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تدريبات خاصة لمعلمي 5 ابتدائي فى مادتين تبدأ في هذا الموعد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بعقد تدريبات لمعلمي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية الذين يدرسون للصف الخامس الابتدائي ، خلال الأسبوع القادم، اعتباراً من اليوم 20 نوفمبر 2022.

التعليم العالي تنفي تعطيل الدراسة بالجامعات بسبب الفيروس المخلوي

نفى الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، وجود أي قرارات تخص تعطيل الدراسة أو تقليل أيام حضور الطلاب للجامعات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا نية لتعطيل الدراسة أو تقليل أيام حضور الطلاب.

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، صورة لورقة إجابة امتحان طالب أثارت جدلا كبيرا بسبب إجابته عن أحد الأسئلة الموجودة بالامتحان.

لرفع جودة التعليم.. خبير يطالب بضرورة نشر الوعي السياحي لدى طلاب المدارس

قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن رفع وتنمية الوعي السياحي لدي النشء والشباب في مدارس التعليم الأساسي بمراحله المختلفة يجب أن يكون جزء أساسي من خطة الدولة للتنمية السياحية، والاقتصادية، حيث تعمل على تنمية السياحة الداخلية، والحفاظ على الأماکن السياحية، والتراث السياحي، وحسن معاملة المجتمع المضيف للسائحين، مما يعمل علي تحسين الصورة الذهنية السياحية للبلد في الخارج.

لنشر الوعي البيئي.. جامعة الفيوم تناقش اتحضر للأخضر بالتربية للطفولة المبكرة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة ندوة ذاتية تحت عنوان "اتحضر للأخضر" والتي تأتي في إطار فعاليات مسابقة الندوات الذاتية على مستوى الجامعة.

٢٤ نوفمبر.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اعتمد الجدول الزمني لإنتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي ستبدأ يوم الخميس القادم الموافق ٢٤ نوفمبر الجارى، وتستمر حتى يوم ٨ من شهر ديسمبر القادم.

بروتوكول تعاون بين كلية البنات للآداب والعلوم جامعة عين شمس ومنظمة المرأة العربية

وقع اليوم برتوكول تعاون بين كلية البنات للآداب والعلوم والتربية يمثلها الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية ومنظمة المرأة العربية يمثلها الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بحضور الدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا التي أعدت الاتفاقية وتشرف علي تنفيذها والدكتورة رضوي رمضان منسق الاتفاقية.

وزير التعليم العالي: لدينا 10 مراكز زراعة أعضاء مرخصة بالمستشفيات الجامعية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لزراعة الكبد، المُنعقد على مدار ثلاثة أيام ١٧ - ١٩ نوفمبر الجاري بالقاهرة، بحضور الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن، ود. محمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، فضلًا عن نُخبة من العلماء والأطباء في مجال زراعة الأعضاء.

ندوة توعوية عن التغيرات المناخية ومؤتمر cop27 بعين شمس

عقدت ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27 للدكتور علاء الدين عبد الحليم محمد فرج وكيل كلية التربية جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بناء على تكليف من الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، تلبية للدعوة الكريمة من محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظه القاهرة، في إطار بروتوكول التعاون بين كلية التربية جامعة عين شمس ووزارة التربيه والتعليم.

الفيروس التنفسي المخلوي| تعليمات عاجلة للمدارس بعزل اي طالب تظهر عليه الاعراض

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت تنبيهات مهمة صادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر حاليا بين طلاب المدارس .