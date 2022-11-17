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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة توعوية عن التغيرات المناخية ومؤتمر cop27 بعين شمس

ندوة توعوية عن التغيرات
ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27

عقدت ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27 للدكتور علاء الدين عبد الحليم محمد فرج وكيل كلية التربية جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بناء على تكليف من الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، تلبية للدعوة الكريمة من محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظه القاهرة، في إطار بروتوكول التعاون بين كلية التربية جامعة عين شمس ووزارة التربيه والتعليم.

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وزير التعليم العالي: لدينا 10 مراكز زراعة أعضاء مرخصة بالمستشفيات الجامعية

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ورشة عمل الجوائز المقدمة من الجامعة وأكاديمية البحث العلمي بتمريض عين شمس

 وبرعاية وحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات والرائد العام للاتحادات الطلابية (المرحلة الإعدادية) و محمد زكريا موجه عام الخدمه الاجتماعيه بالوزارة وابتسام محمد مسئول الاتحادات الطلابية وعزة عبد العزيز مسئول الاتحادات الطلابية وبحضور اتحادات طلاب المرحله الاعدادية في جميع الإدارات التعليميه في محافظه القاهرة وذلك خلال المؤتمر السنوي لمجلس اتحاد الطلاب بالمديرية للمرحلة الإعدادية.

ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27
ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27
ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27
ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27
ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27
ندوة توعوية التغيرات المناخية مؤتمر COP27 علاء الدين عبد الحليم وكيل أول وزارة التربية والتعليم كلية التربية جامعة عين شمس وزارة التربية والتعليم Jobs Education

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