ندوة توعوية عن التغيرات المناخية ومؤتمر cop27 بعين شمس

عقدت ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27 للدكتور علاء الدين عبد الحليم محمد فرج وكيل كلية التربية جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بناء على تكليف من الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، تلبية للدعوة الكريمة من محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظه القاهرة، في إطار بروتوكول التعاون بين كلية التربية جامعة عين شمس ووزارة التربيه والتعليم.

وبرعاية وحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات والرائد العام للاتحادات الطلابية (المرحلة الإعدادية) و محمد زكريا موجه عام الخدمه الاجتماعيه بالوزارة وابتسام محمد مسئول الاتحادات الطلابية وعزة عبد العزيز مسئول الاتحادات الطلابية وبحضور اتحادات طلاب المرحله الاعدادية في جميع الإدارات التعليميه في محافظه القاهرة وذلك خلال المؤتمر السنوي لمجلس اتحاد الطلاب بالمديرية للمرحلة الإعدادية.

ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27

ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27

ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27

ندوة توعوية عن التغيرات المناخية و مؤتمر COP27