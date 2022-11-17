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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

٢٤ نوفمبر.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اعتمد الجدول الزمني لإنتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي ستبدأ يوم الخميس القادم الموافق  ٢٤ نوفمبر الجارى، وتستمر حتى يوم ٨ من شهر ديسمبر القادم.

 

وأكد عبد الخالق أن الجامعة بمختلف كلياتها قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات بسهولة ويسر، بإعتبارها الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب السياسية وتأهيلهم ليكونوا قادة  المستقبل ليحملوا لواء التنمية والتطوير  بمصرنا الحبيبة.

 

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات يوم الخميس القادم الموافق ٢٤ نوفمبر، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد ٢٧ من نفس الشهر، وستتلقى لجان الانتخابات الطعون يوم الإثنين ٢٨ نوفمبر.

 

بالإضافة إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء الموافق  ٢٩ نوفمبر فحص الطعون، على أن تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق ٣٠ نوفمبر.

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جامعة سوهاج

وأشار صبري محمد مدير عام رعاية الشباب المركزية إلى أن الدعاية الانتخابية فى الكليات ستبدأ يوم الخميس ١ ديسمبر، والجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج سيكون يوم الأحد ٤ ديسمبر، على أن تتم انتخابات الإعادة يوم الاثنين ٥ من نفس الشهر .

وأضاف صبري أن الثلاثاء ٦ ديسمبر ستتم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، يليه الأربعاء ٧ من نفس الشهر انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية الخميس ٨ ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأوضح محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن كل كلية ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات مكونة من رئيس اللجنة ويمثله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكذلك أعضاء اللجنة وتضم كل من منسق الأنشطة الطلابية، مدير رعاية الشباب، طالبين متميزين من غير المشاركين بالانتخابات.

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