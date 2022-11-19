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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تخطف قلوب المتابعين بإطلالة من الجيم

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت ميرنا نور الدين، متابعيها وجمهورها صور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة رياضية فى الجيم، حازت على إعجاب الكثيرين على صفحتها الخاصة.

 

يُذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

 

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

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IMG_٢٠٢٢١١١٩_١٤٣١٠٦
ميرنا نور الدين إطلالة رياضية اعمال ميرنا نور الدين مسلسل دايما عامر

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