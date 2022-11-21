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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يبحث تعميق التصنيع المحلي مع السفير البيلاروسي..صور

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى،  سيرجى تيرنتيف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

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وخلال اللقاء، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى، رؤية الوزارة بشأن تعميق التصنيع المحلي بين الجانبين من خلال التعاون القائم بين عدد من الشركات التابعة للإنتاج الحربى وعدد من الشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز -  معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات). 

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ، على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات البيلاروسية التى يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى لما يحقق ذلك من زيادة نسبة منافسة هذه المنتجات بالسوق المصرى والتصدير للخارج .

ومن جانبه أشار السيد سيرجى تيرنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أنه تم أيضاً خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية خاصة تلك المجالات التى تتعلق بالتحول الرقمى ،  كما أعرب سفير بيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع "الإنتاج الحربي" في  مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد "تيرنتيف"، بالنجاح الباهر لمصر فى تنظيم الحدث العالمى ( مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 "  COP 27  " ) والذى تم تنظيمه مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية. 

ونوه بأن اللقاء قد حضره المهندس  إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس  محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم ومحمد فؤاد المترجم.

وزير الدولة للإنتاج الحربي السفير البيلاروسى التعاون الثنائي بيلاروسيا الانتاج الحربى تغير المناخي

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