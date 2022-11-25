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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأمينات ومرتبات مجزية.. فرص عمل لشباب الجيزة.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب للبحث عن فرص عمل مميزة تتناسب مع تخصصاتهم، توفر لهم بعض الامتيازات مثل تأمينات اجتمياعية ومرتبات مجزية.

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ويوفر جهاز رعاية  وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة بالإعلان بشكل دائم عن فرص عمل لأبناء المحافظة فى كافة التخصصات.

فرصة عمل بأحد المصانع

فرص عمل جديدة أعلنت عنها محافظة الجيزة لشباب المحافظة عن طريق جهاز رعاية وتشغيل الشباب حيث تتوفر فرصة العمل في إحدى المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وتضمنت الوظائف المتاحة ما يلي:-

- عمال انتاج
- مندوب مبيعات
- سائق

شروط وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

تضمن فرص العمل المعلنة عبر جهاز رعاية وتشغيل الشباب عدد من التخصصات ومجموعة من الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف المعلن عنها ورواتبها والتى جاءت كما يلي :-

- شمل إعلان محافظة الجيزة الذى جاء عبر جهاز رعاية وتشغيل الشباب فرص عمل كـ وظيفة أمين مخزن.

وتتضمن شروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون حاصل على معهد متوسط أو فوق المتوسط كما يوفر المصنع تأمينات اجتماعية وتكون ساعات العمل: من 8 صباحا حتى 5 مساء.

- كما تضمن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب فرص عمل كـ وظيفة عمال إنتاج على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دبلوم، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية،  تكون مواعيد العمل: من 8 صباحا حتى 5 مساء.

- يوجد فرص عمل كـ وظيفة مندوب مبيعات
وتتضمن الشروط الواجب توفرها أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة بالإضافة إلى وجود تأمينات اجتماعية، وتتضمن ساعات العمل: من 8 صباحا حتى 5 مساء.

- كما تضمن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب فرص عمل كـ وظيفة سائق، ويشترط للتقديم أم يكون حاصل على الإعدادية، ويتم توفير تأمينات اجتماعية وتتضمن ساعات العمل من 8 صباحا حتى 5 مساء.

كيفية التقديم فى وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب
 

ويمكن للراغبين على التقديم لـ فرص عمل جهاز رعاية وتشغيل الشباب تجهيز الأوراق المطلوبة والتوجه شخصيا لـ مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة في 300 ميدان الجيزة  عمارة النبراوي الدور الثاني.

ويتم تلقي الطلبات  فى جهاز رعاية وتشغيل الشباب يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، كما يمكن الاتصل على تليفون: «35711198-  
35730825»، فى حالة وجود أى استفسار لدي المتقدم.

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جهاز رعاية وتشغيل الشباب

فرص عمل عدة يوفرها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف توفير أكبر عدد من الفرص لأبناء المحافظة من الشباب والمرأة.

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