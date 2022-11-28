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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاتها.. تفاصيل مقتل الفنانة الراحلة ذكرى

ذكرى
ذكرى

يحل اليوم الاثنين 28 نوفمبر، ذكرى مذبحة الزمالك الشهيرة، التي أودت بحياة الفنانة التونسية ذكرى، في حادث غامض تعددت حوله الأقاويل، منذ وقوعه عام 2003. 

وفي لقاء متلفز، حلت شقيقة ذكرى ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني لتتحدث عن واقعة مقتلها، إذ قالت إنها كان داخل شقتها في تلك الفترة، وجاءها خبر الوفاة في صباح يوم 28 نوفمبر عام 2003. 
 


وأشارت شقيقة ذكرى، أنها لم تكن موافقة على زيجتها، الأمر الذي عرضها للإنتقادات لعدم مباركتها للزواج، مشيرة إلى أنه كان هناك شيئًا يجعلها تبغض هذه الزيجة، وهذا ما رأته بعينها بعد مقتل شقيقتها. 

وأوضحت، الأخت أنها تلقت مكالمة هاتفية، كان نصها «جوز أختك ضربها وموتها»، لافتة إلى أنها توقعت أن يكون الأمر مجرد مشاجرة كما هو المعتاد في اللهجة المصرية، فكان قرارها أن تذهب إلى شقة أختها لتصطحبها معها، لكنها تفاجأت بمقتلها.

وارتبط اسم كوثر رمزي بالفنانة التونسية الراحلة ذكرى، كيث كانت صديقتها واعتادت على زيارتها في منزلها، وكانت ذكرى تناديها بـ "ماما كوثر"، وكانت كوثر حاضرة في منزلها في ليلة مقتل ذكرى، حتى طردها زوجها ، لتستيقظ على خبر مقتل صديقتها، وبعدها أصبحت شاهدا في القضية، واستضافتها وسائل الإعلام للحديث عن الحادث وعلاقتها بالمغدورة.

الفنانة التونسية ذكرى ذكرى كوثر رمزي الإعلامية وفاء الكيلاني وفاء الكيلانى

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