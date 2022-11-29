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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز التميز العلمى بوزارة الإنتاج الحربي يستضيف جلسات اليوم الثاني للمنتدى الإستراتيجى للتنمية

تنظيم المنتدى الإستراتيجى
تنظيم المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام الإجتماعى

انطلق المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام الإجتماعى بنسخته السادسة على مدار يومين ( 26-27 ) نوفمبر 2022  بعنوان  " تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتطلعات المجتمع المدنى والمالى فى الجمهورية الجديدة " تحت شعار " تحجيم الأزمات .. تحقيق التوازنات " وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية .

يأتي ذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى وفى ضوء تشجيع الحكومة المصرية على حث الجمعيات الأهلية على القيام بدورها التنموى الفعال لتعظيم تجربة مصر وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر دعم الإصلاحات الداعمة للنمو وتعزيز الأهداف الأممية وذلك عبر ضلعى القطاع الخاص والمجتمع المدنى ، 


وتمت فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر بمركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى ، حيث كان فى استقبال المشاركون فى المؤتمر الدكتور مهندس  إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى وذلك بالإنابة عن المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وقام " السحيلى " فى بداية الفعاليات بالترحيب بالمشاركين ، ثم تم استعراض أبرز أنشطة المركز خصوصاً تلك الأنشطة المعنية بتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وكان أبرزها مشروع إنشاء نموذج لمصنع ذكي والذى يستهدف تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع عن طريق تطبيق تكنولوجيا الهندسة العكسية والطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing وبرامج التصميم والمحاكاة الهندسية والواقع الافتراضي المعزز VR.


وأشار رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً هائلاً في التكنولوجيات الرقمية وأساليب التكامل في ما بينها من ناحية وبينها وبين الآلة من ناحية أخرى، مما أدى إلى ظهور فرص واسعة لتحقيق تحول رقمي شامل في الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وكل الأنظمة المرتبطة بها وهو ما يعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة، مضيفاً أنه أصبح جلياً الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات تلك الثورة التكنولوجية والصناعية الجديدة في مصر، وتابع بأنه من هذا المنطلق كان توجٍٍِِّه وزارة الإنتاج الحربي نحو أهمية التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على استيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية والصناعية والخدمات المرتبطة .


عقب ذلك إصطحب " السحيلى " السادة الحضور فى جولة تفقدية للمركز إطلعوا خلالها على كافة المعامل وأجهزة القياس التى يضمها المركز فى كافة التخصصات كما تم تنظيم جلسة نقاشية فى نهاية الفعاليات تضمنت الرد على أسئلة الحضور حول ما إطلعو عليه خلال الجولة ومعرفة المزيد عن إمكانيات المركز والشركات التابعة للوزارة.

مركز التميز العلمي المنتدى الإستراتيجي السيسي مجتمع المدنى الثورة الصناعية

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