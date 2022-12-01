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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليوم، الخميس، على ملعب “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك والمصري في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

الزمالك ضد المصري:

يستهدف فريق الزمالك تحقيق الفوز على المصري في مباراة اليوم، وخطف صدارة الدوري المصري “مؤقتا”.

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ومن المقرر أن يقود المدير الفني جوسفالدو فيريرا، فريق الزمالك أمام المصري في مباراة اليوم، بعد غيابه عن اللقاء الماضي، بسبب حضور عزاء نجل زوجته في البرتغال.  

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو"  - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - محمد خضري - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

على الجانب الآخر، يسعى فريق المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لرد الاعتبار أمام الزمالك، بالفوز عليه في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في ترتيب الدوري.

وكان المصري ودع بطولة كأس مصر من الدور ربع النهائي، السبت الماضي، بعد الخسارة أمام الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المصري في المركز الحادي عشر بـ 4 نقاط.

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