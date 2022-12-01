عودة فيريرا| الزمالك يستهدف صدارة الدوري أمام المصري.. اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، على ملعب “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق الزمالك تحقيق الفوز على المصري في مباراة اليوم، وخطف صدارة الدوري المصري “مؤقتا”.

ومن المقرر أن يقود المدير الفني جوسفالدو فيريرا، فريق الزمالك أمام المصري في مباراة اليوم، بعد غيابه عن اللقاء الماضي، بسبب حضور عزاء نجل زوجته في البرتغال.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - محمد خضري - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

على الجانب الآخر، يسعى فريق المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لرد الاعتبار أمام الزمالك، بالفوز عليه في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في ترتيب الدوري.

وكان المصري ودع بطولة كأس مصر من الدور ربع النهائي، السبت الماضي، بعد الخسارة أمام الزمالك بهدف نظيف.

ترتيب الزمالك والمصري:

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المصري في المركز الحادي عشر بـ 4 نقاط.