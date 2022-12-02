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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

اسمدة زراعية
اسمدة زراعية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية -  بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (20 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية الامن العام شرطة التموين أسمدة زراعية الرقابة على الاسواق

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