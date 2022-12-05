حدوتة مصرية بإذاعة الشرق الأوسط يواصل استضافة العلماء والنماذج المشرفة

يواصل برنامج حدوتة مصرية في إذاعة الشرق الأوسط استضافة العلماء والصناع والزراع وكل من يقدم خدمات جليلة للوطن.

ويقول أحمد إبراهيم مقدم البرنامج ومدير عام التنسيق والمتابعة في الإذاعة المصرية، إن البرنامج خلال العامين الماضيين ومنذ انطلاقه، استضاف نخبة كبيرة من الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة للوطن في جميع المجالات الجادة النافعة من العلماء والعمال والفلاحين ورجال الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير والتنمية والاستثمار والاقتصاد والسياسة والاجتماع والإدارة، وكذلك أبطال حرب أكتوبر.



واستضاف البرنامج محمد غنيم ، احمد عكاشة ، هاني النقراشي ، هاني الكاتب ، لطفية النادي ،اسامة عقيل ،ليلى اسكندر ، نادية زخاري ، احمد امين حمزة ، مصطفى سليمان، سعد السيد، احمد شقير، محمد صبح، حمدى السيد، محمد عبدالوهاب،اسامة حمدى ، صبرى الشبراوي، على سليمان، رشاد برسوم، ياسر عبدالحكيم ،حمدى موافى ،هانى قسيس ، عمرو الأتربى، حسن القلا، الهلالي الشربيني ، احمد جمال الدين موسى، محسن النعمانى،اسامة المندوه،اسماعيل عبدالجليل،على البحراوى،عصام عبدالصمد، شيرين غالب، احمد نوار، محمد سالم،امير رمزى ،عصام شرف ، صلاح الغزالي حرب.

واستضاف أيضا، منى محرز ،جودة عبدالخالق ،محمد جنيدي ،يسرى الهوارى ، د منى ذكى، عمرو حلمى ، الغزالى كسبة، هنية الاتربي،حسام شوقي ،شريف صدقى ، ابراهيم الشربيني ، صلاح عبية،رشقية الريدى، احمد درويش ،حماد عبدالله، محمود ابوزيد ،حسين كامل سعد نصار ،احمد زايد،محمود عمارة، محمد سالم ،فهيم قورة ،سعد الزنط، ضياء القوصي، صلاح سلام، حسين أباظة، محمد حسن جادالله، شهيرة فؤاد .

كما قام البرنامج بتقديم حلقات خاصة حول مسيرة حياة بعض العظماء الراحلون مثل أحمد زويل ، إبراهيم بدران ،فينيس كامل جودة ، فرحة الشناوى،حسب الله الكفراوي ، حسين صبور

وتهاني الجبالي.

ويقول إبراهيم، إن البرنامج يستهدف تسليط الضوء على النماذج المشرفة وأعمالهم الجليلة ومسيرة حياتهم وتقديمهم كقدوة طيبة، يحتذى بها الشباب الباحث عن النجاح في الأعمال الجادة النافعة للوطن، مضيفا:" ودائما نؤكد أن العلماء والمنتجون هم نجوم المجتمع ويشار إلى أن برنامج حدوتة مصرية يذاع الساعة العاشرة مساء الخميس من كل أسبوع في إذاعة الشرق الأوسط البرنامج اعداد وتقديم أحمد إبراهيم، تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm أو 774 am وعلى النايل سات تردد 11765".

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