عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حدوتة مصرية بإذاعة الشرق الأوسط يواصل استضافة العلماء والنماذج المشرفة

صدى البلد

يواصل برنامج حدوتة مصرية في إذاعة الشرق الأوسط استضافة العلماء والصناع والزراع وكل من يقدم خدمات جليلة للوطن.

 

ويقول أحمد إبراهيم مقدم البرنامج ومدير عام التنسيق والمتابعة في الإذاعة المصرية، إن البرنامج خلال العامين الماضيين ومنذ انطلاقه، استضاف نخبة كبيرة من الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة للوطن في جميع المجالات الجادة النافعة من العلماء والعمال والفلاحين ورجال الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير والتنمية والاستثمار والاقتصاد والسياسة والاجتماع والإدارة، وكذلك أبطال حرب أكتوبر.
 

واستضاف البرنامج محمد غنيم ، احمد عكاشة ، هاني النقراشي ، هاني الكاتب ، لطفية النادي ،اسامة عقيل ،ليلى اسكندر ، نادية زخاري ، احمد امين حمزة ، مصطفى سليمان، سعد السيد، احمد شقير، محمد صبح، حمدى السيد، محمد عبدالوهاب،اسامة حمدى ، صبرى الشبراوي، على سليمان، رشاد برسوم، ياسر عبدالحكيم ،حمدى موافى ،هانى قسيس ، عمرو الأتربى، حسن القلا، الهلالي الشربيني ، احمد جمال الدين موسى، محسن النعمانى،اسامة المندوه،اسماعيل عبدالجليل،على البحراوى،عصام عبدالصمد، شيرين غالب، احمد نوار، محمد سالم،امير رمزى ،عصام شرف ، صلاح الغزالي حرب.

 

واستضاف أيضا، منى محرز ،جودة عبدالخالق ،محمد جنيدي ،يسرى الهوارى ، د منى ذكى، عمرو حلمى ، الغزالى كسبة، هنية الاتربي،حسام شوقي ،شريف صدقى ، ابراهيم الشربيني ، صلاح عبية،رشقية الريدى، احمد درويش ،حماد عبدالله، محمود ابوزيد ،حسين كامل سعد نصار ،احمد زايد،محمود عمارة، محمد سالم  ،فهيم قورة ،سعد الزنط، ضياء القوصي، صلاح سلام، حسين أباظة، محمد حسن جادالله، شهيرة فؤاد .

 

كما قام البرنامج بتقديم حلقات خاصة حول مسيرة حياة بعض العظماء الراحلون مثل أحمد زويل ، إبراهيم بدران ،فينيس كامل جودة ، فرحة الشناوى،حسب الله الكفراوي ، حسين صبور 
وتهاني الجبالي.

 

ويقول إبراهيم، إن البرنامج يستهدف تسليط الضوء على النماذج المشرفة وأعمالهم الجليلة ومسيرة حياتهم وتقديمهم كقدوة طيبة، يحتذى بها الشباب الباحث عن النجاح في الأعمال الجادة النافعة للوطن، مضيفا:" ودائما نؤكد أن العلماء والمنتجون هم نجوم المجتمع ويشار إلى أن برنامج  حدوتة مصرية يذاع الساعة العاشرة مساء الخميس من كل أسبوع في إذاعة الشرق الأوسط  البرنامج اعداد وتقديم أحمد إبراهيم، تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm أو 774 am وعلى النايل سات تردد 11765".

WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.44 AM (1)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.44 AM (1)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.44 AM (2)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.44 AM (2)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.44 AM
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.44 AM
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.45 AM (1)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.45 AM (1)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.45 AM (2)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.45 AM (2)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.45 AM (3)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.45 AM (3)
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.45 AM
WhatsApp Image 2022-12-05 at 2.16.45 AM
حدوتة مصرية إذاعة الشرق الأوسط العلماء الاذاعة المصرية أحمد زويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

للعائلة السعودية .. سعر ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 |صور

للحفاظ على بطارية جهازك.. كيفية تفعيل وضع توفير الطاقة في جوجل كروم| صور

دعاء قيام الليل للستر وقضاء الحوائج .. 10 كلمات نبوية مُجابة الآن

بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

أقل سعر لجرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-12-2022

هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط؟.. الإفتاء: لابد من هذه العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

ينافس الذهب.. جنون في أسعار الشاي بالأسواق وهذا رد الشركة المُصنعة

طريقة تحضير كيك المج في دقيقة واحدة

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ