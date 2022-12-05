هانز فليك ينتظر.. 5 مدربين تجردوا من مناصبهم بعد الفشل بكأس العالم

شهدت منافسات بطولة كأس العالم فى قطر 2022 خروج العديد من كبار المنتخبات في العالم بعدما فشلت فرقها فى بلوغ دور الستة عشر.

مدربو المنتخبات كانوا ضحايا الخروج المبكر من دور المجموعات في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وضربت الاستقالات خمس منتخبات فشلت فى بلوغ دور الستة عشر فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 وخرجت من دور المجموعات.

5 مدربين أعلنوا استقالتهم من تدريب المنتخبات التي تقلدوا المهام الفنية فى بطولة كأس العالم وهم كارلوس كيروش وجيراردو مارتينو وروبيرتو مارتينيز واوتو اودّو ودييغو الونسو

صدى البلد يسلط الضوء على 5 مدربين تركوا مناصبهم بعد الخروج من المونديال اضافة الي غموض مصير مدرب المانيا هانز فليك.

استقالة كيروش

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش رحيله عن تدريب منتخب إيران بشكل رسمي، عقب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب الخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

كيروش

وودع منتخب إيران بطولة كأس العالم من الدور الأول عقب الهزيمة على يد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 1-0، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للمونديال.

المكسيك تطيح بالمدرب تاتا

أعلن جيراردو “تاتا” مارتينو المدير الفني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم تحمله مسؤولية “الفشل الذريع” للفريق في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، معلنا أن عقده انتهى الآن واستبعد عودته إلى المنصب.

تاتا مارتينيو

ولم يكن مارتينو يحظى بشعبية كبيرة لدى الجماهير المكسيكية وقد زادت الأمور سوءا بالنسبة إليه بخروج الفريق من دور المجموعات.

مدرب بلجيكا يتنحى

أعلن الإسباني "روبيرتو مارتينيز" مدرب المنتخب البلجيكي انتهاء مهمته مع المنتخب، عقب الخروج المبكر من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد تعادله اليوم مع منتخب كرواتيا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة.



مدرب بلجيكا

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مهمتي استمرت لست سنوات، وكانت هدفها البناء واليوم انتهت رحلتي مع المنتخب الذي سيترك إرثاً لا يمكن أن ينتهي، وبالتأكيد سيواصل العمل مع مدرب آخر من أجل تحديد الأهداف المستقبلية".

وأبدى أسفه للوداع المبكر لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 وأضاف: "قبل كأس العالم اتخذت قرار الرحيل عن المنتخب البلجيكي بعد انتهاء المشوار في هذا المونديال، والآن ينتهي تعاقدي، وهكذا كان الاتفاق مع الاتحاد البلجيكي منذ البداية".

دييجو ألونسو

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن مارسيلو بيلسا بات ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب أوروجواي في الفترة المقبلة، خلفًا لدييجو ألونسو، الذي سيرحل عن منتخب أوروجواي عقب نهاية مشاركة الفريق في نهائيات كأس العالم 2022.



مدرب اوروجواي

وتلقي المنتخب الأوروجواياني ضربة قوية بخروجه من دور المجموعات لكأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، والتي ضمت أيضًا كلًا من البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا.

وكانت صحفية آل بايس الأوروجويانية قد أكدت، في وقت سابق، أن تعاقد دييجو ألونسو مع اتحاد كرة القدم في بلاده، ينتهي بنهاية مشوار الفريق في مونديال قطر 2022.

رحيل مدرب البلاك ستارز

أعلن أوتو أودو المدير الفني لمنتخب غانا، رسميا رحيله عن منصبه بعد خروج منتخب بلاده بعد الخروج من كأس العالم 2022 في قطر.

مدرب غانا

وودع البلاك ستارز المونديال من دور المجموعات بعدما احتلت المركز الرابع والأخير في المجموعة الثامنة.

استقالة علي الطريق

لا يعرف هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا موقفه من الاستقالة من عدمه حتى الآن عقب إقصاء بلاده من كأس العالم 2022.

مدرب المانيا

وفاز منتخب ألمانيا على كوستاريكا يوم الخميس بأربعة أهداف لهدفين في ملعب البيت في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

لكن الانتصار لم يكن كافيا بعدما ودعوا المونديال بفارق خمسة أهداف عن إسبانيا بعد حصد كل منهما أربع نقاط.

وتحدث فليك عقب المباراة ردا على سؤال حول استقالته: "سنعمل على ذلك، من الصعب الإجابة على هذا السؤال خاصة بعد الإقصاء مباشرة وسنرى ذلك الأمر قريبا جدا.